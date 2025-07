Tristia: Chronicles komt in het voorjaar van 2026 naar de Nintendo Switch

Aksys Games heeft vandaag aangekondigd dat Tristia: Chronicles in het voorjaar van 2026 verschijnt voor Nintendo Switch. Deze bundel bevat twee opgefriste klassiekers van Kogado Studio: Tristia: Legacy en Tristia: Restore.

De spellen nemen je mee naar de ooit bruisende havenstad Tristia, ook wel de “Juweel van de Zee” genoemd. Maar door recente aanvallen van draken ligt de stad er verwaarloosd bij. Aan jou in de rol van uitvinder en maker Nanoca de taak om Tristia binnen één jaar weer op te bouwen. Lukt het je om de stad nieuw leven in te blazen? In Tristia: Restore richt je je vooral op het beheren van Nanoca’s werkplaats. Je verzamelt grondstoffen via minigames, bouwt allerlei gadgets, en zorgt dat je alles op tijd bij de inwoners aflevert.

Ga jij Tristia weer laten schitteren? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!