Petit Island verschijnt in november op de Nintendo Switch

In juni werd er aangekondigd dat Petit Island naar Nintendo’s hybride console zou komen. Wanneer was echter nog de vraag, maar daar is inmiddels antwoord op gekomen. Het spel van ontwikkelaar Xelo Games en uitgever SOEDESCO zal namelijk volgende maand, op 14 november, te spelen zijn op de Switch. Om dat te vieren is er een gameplaytrailer online gezet, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

In Petit Island kruip je in de huid van Lily, het kleinkind van grandpaw. Hoewel de opa van Lily helaas niet meer zo avontuurlijk is dat hij ooit was, vind hij het nog altijd leuk om verhalen te vertellen. Echter is het geheugen van grandpaw erg verslechterd, maar gelukkig had opa het een en ander opgeschreven. Daarom ga jij nu op reis om op die manier zelf de avonturen van grandpaw te beleven, wat je doet door Petit Island te verkennen. Onderweg zul je vele foto’s maken voor jouw opa, maak je meerdere vrienden en kom je andere toeristen tegen.