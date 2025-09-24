Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy krijgt een gratis update

Capcom heeft een gloednieuwe update onthuld voor Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy. Deze game is al sinds 2019 beschikbaar op Switch, PS4, Xbox One en pc. De nieuwe update moet op 19 november verschijnen en voegt verschillende nieuwe opties toe aan het spel. Zo is er een Gallery Mode met alle muziek van de games en extra albums, een scene creator waarin je zelf alles van een scene kunt kiezen en een optie om art te bekijken.

Qua gameplay zijn er ook wat nieuwigheden zoals de episode selection waarmee je in het spel kunt springen waar je maar wilt. En een Story Mode waarbij je het verhaal kunt volgen zonder iets uit te hoeven voeren. Alles wordt automatisch gedaan. Tot slot worden er nieuwe vertalingen toegevoegd voor Latijns-Amerikaans Spaans en Braziliaans-Portugees.

In onderstaande trailer zijn de features in actie te zien.