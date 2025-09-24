Undusted: Letters from the Past lanceert op 16 oktober

Tijdens de Indie World-presentatie afgelopen augustus werd Undusted: Letters from the Past getoond voor de Nintendo Switch. De game zou in oktober 2025 lanceren, maar een precieze releasedatum was nog niet bekend voor Undusted: Letters from the Past. Zojuist heeft uitgever Toge Productions een trailer op YouTube geplaatst met daarin de onthulling van de releasedatum. Op pc via Steam zal de game al op 13 oktober 2025 lanceren. Switch-bezitters zullen iets langer moeten wachten, want daar komt de game pas op 16 oktober 2025 uit. De trailer kan je hieronder bekijken.

Het doel van het spel is om oude voorwerpen schoon te maken. Op die manier kan je ze in oude glorie herstellen. Bovendien zullen er herinneringen vrijkomen door het schoonmaken. Het verhaal gaat namelijk dat Adora de spullen van haar overleden moeder schoonmaakt. De herinneringen die komen bovendrijven kunnen daarom een gevoelige snaar raken. Het geheel draait om de beleving en ontspannen. Om die reden is er ook geen tijdslimiet.

Ga jij deze game kopen? Laat het ons weten in de reacties!