Piczle Cross: Rune Factory aangekondigd voor 2025

Eerder dit jaar bracht Rainy Frog Piczle Cross: Story of Seasons uit op de Nintendo Switch. Dit was weer een nieuwe game in de Piczle-reeks vol met puzzelgames. In Piczle Cross los je zogenoemde nonogrammen, oftewel Japanse puzzels of picross, op. Zojuist is er een nieuw deel aangekondigd. Het gaat om de game Piczle Cross: Rune Factory. Deze combineert de thema’s van Rune Factory met nonogrammen. De game zal in 2025 verschijnen.

De game zal zo’n 300 puzzels bevatten met verschillende kleurvariaties. Wanneer je een puzzel oplost, ontstaat er een afbeelding van iets uit Rune Factory. Hierdoor is de game uitermate geschikt voor fans van Rune Factory, maar ook voor wie meer wil leren over die game. Bovendien leer je in de Compendium meer over de personages uit Rune Factory en in de Bestiary juist meer over de monsters.

Hoe lijkt jou deze Piczle Cross? Laat het ons weten in de reacties!