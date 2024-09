[Preview] Ravenswatch – Gevecht tegen de klok

Ravenswatch viel tijdens gamescom op doordat er een tijdslimiet aan de game is verbonden. Bij mij zorgt dat altijd voor stress en gehaast. Toen de tijd voor mij op was, had ik het gevoel alsof er nog veel meer te beleven viel. Toch heb ik erg genoten van de game.

Lekker erop losslaan

De wereld van Ravenswatch, Reverie, wordt overspoeld met ‘Nightmares’. Het is aan ons de taak om deze wezens te lijf te gaan en bescherming te bieden. De helden van Ravenswatch zijn niet zomaar helden, maar legendarische personages uit sprookjes. Denk aan Gepetto, de rattenvanger of roodkapje. Ze hebben allemaal hun eigen specialiteit. Als muzikant moest ik natuurlijk voor de rattenvanger gaan. Hoewel hij geen fluit speelde, had hij wel genoeg ratten om hem heen. Als één van zijn vaardigheden kon hij deze namelijk op vijanden afsturen. Er waren echter nog veel meer mogelijkheden.

Het doel is om zo sterk mogelijk te worden en iedereen te beschermen die daar om vraagt. Dat kan op allerlei manieren. De ontwikkelaar hielp mij af en toe door te vertellen waar ik heen kon gaan. Zo moest ik eerst op zoek naar een soort kristal om sterker te worden. Bij het verzamelen van genoeg kristallen kon ik upgrades voor mijn wapens kopen bij een handelaar. Daarnaast kregen mijn vaardigheden ook upgrades als ik genoeg vijanden had verslagen. De keuze hierin was echter wel lastig, want ga je voor een betere gezondheid of juist voor een betere verdediging? Die vraag heb ik mij meermaals gesteld tijdens het spelen van de game. Zo kwam er meermaals een veel te sterke tegenstander voorbij, waar ik uiteindelijk voor moest vluchten. Je kunt een aantal keer doodgaan in Ravenswatch, maar niet oneindig. Als alle levens op zijn, dan moet je opnieuw beginnen.

Goede details

Het was voor mij soms niet duidelijk waar ik naartoe moest. Echter was de wereld wel overzichtelijk in kaart gebracht. Zo heb je een kleine map onderin die aangeeft of er iets te vinden is in het gebied. Dat kunnen uiteraard ook vijanden zijn. Daarnaast bekijk je alles van bovenaf, wat ik zelf prettig spelen vond. Het is misschien ook wel een beetje de bedoeling van de ontwikkelaar. Soms loop je gewoon tegen een veel te lastige tegenstander op en zul je eerst sterker moeten worden.

Een leuk detail vind ik de specifieke aanvallen van de personages waar je uit kan kiezen. Ik had bijvoorbeeld gekozen voor de rattenvanger. Dit bleek een echte boogschutter te zijn die ratten kon ‘afvuren’ op vijanden. De ontwikkelaar liet mij ook nog wat andere sprookjesfiguren zien, zoals Aladdin of roodkapje. Zij hadden ook allemaal hun eigen karakteristieke aanvallen. Denk aan vaardigheden via de lamp bij Aladdin.

Tot slot is doodgaan niet de enige manier om de game te beëindigen. Ravenswatch werkt met een tijdslimiet. Als de tijd om is neem je het op tegen de eindbaas. Lukt het echter niet om deze te verslaan, dan betekent het dat je nog niet sterk genoeg bent. Je kunt dan met de behaalde vaardigheden een nieuwe loop ingaan om sterker te worden en tegelijkertijd ook meer van de wereld te ontdekken. Ik heb op gamescom niet kunnen ervaren hoe het is om de game meerdere malen te spelen. Het idee vond ik wel erg positief.

Topje van de ijsberg

De demo duurde in mijn ogen veel te kort. Ik bleef zelf vaak lang hangen bij gebieden, terwijl de wereld nog zoveel groter bleek. Ravenswatch is een game die je vaker kan spelen. Het is mooi om te zien hoeveel tijd de ontwikkelaar in de te kiezen personages heeft gestoken. Doordat ze allemaal hun eigen aanvallen en vaardigheden hebben, zie ik mijzelf deze game wel meerdere malen spelen. We zullen nog wel even geduld moeten hebben met een Nintendo Switch-versie. Op dit moment staat deze gepland voor een release in het najaar. Ben jij nieuwsgierig geworden?

