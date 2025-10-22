MOUSE: P.I. For Hire uitgesteld naar begin 2026

Alweer een jaar geleden werd MOUSE: P.I. For Hire voor de Nintendo Switch aangekondigd. Een concrete releasedatum was er toen nog niet, maar er werd gestreefd naar een release in 2025. Uitgever PlaySide Studios en ontwikkelaar Fumi Games laten nu weten dat ze dat niet meer gaan halen. Via een bericht op X wordt duidelijk dat de release is uitgesteld naar begin 2026.

MOUSE: P.I. For Hire will now launch in early 2026. pic.twitter.com/pm5XVBtGgT — MOUSE: P.I. For Hire (@mousethegame) October 22, 2025

Troy Baker als Jack Pepper

MOUSE: P.I. For Hire is een jazz-gedreven first-person shooter en brengt spelers naar een noir-stad, geïnspireerd door de zwart-witcartoons van de jaren 30. Je kruipt in de huid van privédetective Jack Pepper die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De stemacteur die de stem van Jack verzorgt is Troy Baker, een Amerikaanse acteur bekend van diverse series en films en een hele rits aan games waarvan de meest recente Death Stranding 2 is. Hieronder vind je een trailer van het Summer Game Fest waarin Troy Baker als Jack Pepper wordt geïntroduceerd.

Een jazzy shooter met cartoonachtige elementen

De game combineert een gritty noir-sfeer met speelse, cartoonachtige elementen. De visuele stijl is gebaseerd op de bekende rubber hose-animaties van de jaren 30, wat zorgt voor een nostalgische ervaring. Deze stijl in games is al bekend van bijvoorbeeld Cuphead. Je gebruikt een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan. Vijanden gedragen zich als tekenfilmfiguren, wat een humoristische draai geeft aan de traditionele FPS-gameplay. Neem vooral een kijkje op de website van MOUSE: P.I. For Hire als je meer over de game te weten wil komen.