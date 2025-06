Nieuwe functies toegevoegd aan Nintendo Today!

De Nintendo Today! app is sinds eind maart beschikbaar op je mobiele device. De app functioneert als een kalender, maar je vindt er ook groot nieuws over aankomende Nintendo evenementen en leuke feitjes over je favoriete personages. Zo onthulde de app eerder al een video over de Nintendo Switch 2 Pro Controller en de releasedatum van de The Legend of Zelda live-action film. Dit keer is de app zelf het onderwerp van het nieuws. Er zijn namelijk drie nieuwe functies aan Nintendo Today! toegevoegd. Wie weet heb jij ze al gespot na de laatste update van de app. De functies die het gebruik van Nintendo Today! prettiger moeten maken zijn:

Kalenderkoppeling: het is nu mogelijk om de kalender in de app aan de kalender van je smartphone te koppelen. Daardoor zie je in één kalender zowel je persoonlijke gebeurtenissen als de evenementen van Nintendo.

Favorieten: met de favorietenknop (het bookmark logo) kun je content als favoriet markeren. Ook kun je nieuws en je browsegeschiedenis filteren op alleen je favorieten.

Inzoomen op afbeeldingen is vanaf nu ook mogelijk.

Ben jij een fervent gebruiker van de app? Wat vind jij van deze nieuwe functies? Laat het ons weten in de reacties!