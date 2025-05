Please, Touch The Artwork 2 is nu speelbaar op de Nintendo Switch

Tijdens de laatste dag van april maakte ontwikkelaar Thomas Waterzooi bekend dat het vervolg op Please Touch The Artwork naar Nintendo’s hybride console zou komen. Dat zou gebeuren op vrijdag 23 mei en als je in jouw agenda kijkt, dan zie je dat het spel dus vanaf speelbaar zou moeten zijn. Uiteraard heeft de Belgische ontwikkelaar zich aan zijn woord gehouden en daarom is de game vanaf nu te koop in de eShop. De titel gaat voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot 13 juni 10% korting op jouw aankoop.

In Please, Touch The Artwork 2 kruip je in de botten van een skelet die heel toevallig kunstliefhebber is. Dit skelet is recentelijk met zijn nette pak opgestaan uit zijn graf en heeft de mogelijkheid om door schilderijen te reizen. Dit is dan ook de reden dat je in dit zoek-en-vind-avontuur reist door surrealistische schilderijen van James Ensor. Verder biedt het spel vijf werelden, hints voor als je vastzit en ontspannende geluiden.

Een releasetrailer staat op dit moment nog niet online en daarom kun je nu hieronder de meest recente trailer van de Switch-versie bekijken.