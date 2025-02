Point-and-clickgame Blue Wednesday aangekondigd voor onder andere de Switch

Buff Studio en Forever Entertainment hebben vandaag aangekondigd dat de point-and-clickgame Blue Wednesday op 27 maart zal verschijnen. De muzikale game verschijnt op die dag voor alle consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X en Switch), de pc-versie is al sinds 2023 verkrijgbaar.

Volg de reis van beginnende jazzmuzikant Morris

In Blue Wednesday volg je het verhaal van Morris. Morris is een beginnende jazzmuzikant die een flinke passie heeft voor het spelen van de piano. Echter, als een muzikant kom je geregeld obstakels tegen die je droomleven tegenwerken. Zo is zijn eerste album een grote flop en dat heeft nogal een impact op zijn mentale gezondheid. Om rekeningen te betalen neemt hij maar een baan waar hij echt niet blij van wordt en ook dat heeft effect op zijn leven. Over de game heen leer je andere bewoners van Evans City kennen met ieder hun eigen verhalen. Daarnaast kun je meer dan 20 mini-games spelen als afwisseling en zijn er muziekalbums om te verzamelen en beluisteren.

Het spel zal digitaal verschijnen voor € 14,99 en een eerste indruk kun je in de trailer hieronder krijgen.