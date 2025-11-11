Pokémon-franchise ontvangt prestigieuze award op de New York Game Awards 2026

Pokémon is niet meer weg te denken uit niet alleen de game-wereld, maar eigenlijk de hele media- en popcultuur. De franchise viert in 2026 zijn 30-jarig jubileum. Het belooft een spectaculair jaar te worden voor fans. De New York Videogame Critics Circle (NYVGCC) erkent én onderstreept dit succes komend jaar op de New York Game Awards. Zij kondigen op X aan dat de Pokémon-franchise de prestigieuze Andrew Yoon Legend Award ontvangt. Deze jaarlijkse award wordt toegekend aan iconen uit de industrie en organisaties die een ‘aanzienlijk duurzaam oeuvre hebben tentoongesteld dat blijk geeft van uitzonderlijke artistieke prestaties en innovatie’. De New York Game Awards vinden plaats op 18 januari 2026 in Manhattan.

A new Legend has appeared! We are thrilled to announce that @Pokemon will be the recipient of the Andrew Yoon Legend Award at the 15th Annual New York Game Awards on 1/18! Catch the show LIVE in person or online & celebrate 30 years of Pokémon.

Tickets: https://t.co/U7DKucp7sx pic.twitter.com/k9eb0BKDfg — NYVGCC (@NYVGCC) November 10, 2025

Eerdere winnaars van deze award zijn bijvoorbeeld Reggie Fils-Aimé (bestuursvoorzitter Nintendo of America), Phil Spencer (CEO Microsoft Gaming) en game industrie-legende Hideo Kojima (Metal Gear, Death Stranding). Maar komend jaar gaat de eer dus niet naar een persoon maar naar een iconisch merk. Pokémon brak voor het eerst door in midden tot eind jaren 90 en behaalde onlangs in 2024 een wereldwijde omzet van $12 miljard. Sinds 1996 verkocht het meer dan 489 miljoen games. Met deze award erkent de NYVGCC de impact van Pokémon en het oeuvre dat in de afgelopen 30 jaar is opgebouwd:

‘Pokémon is considered one of the world’s highest-grossing media franchises. Its legend only grows stronger as new generations are drawn to new video games, animated series, movies, The Pokémon Trading Card game, mobile apps and more from The Pokémon Company.’

Wat vind jij van de toekenning van deze award aan Pokémon? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!