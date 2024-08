[Review] Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid – Ontspannen op vakantie

Jaren geleden ontwikkelde Millenium Kitchen met Kaz Ayabe de game Boku no Natsuyasumi. Zelfs al werd de game alleen in Japan uitgegeven, ook ver daarbuiten genoten mensen van de game en de daarop volgende delen. De serie draaide erom om de speler het gevoel te geven om een zomervakantie als een kind te ervaren. Dat onbezorgde en ongedwongen gevoel bleek iets magisch te hebben.

Vorig jaar kwam Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid uit in Japan met opnieuw een grote rol voor Kaz Ayabe. Deze game werd door Millenium Kitchen en TOYBOX ontwikkeld. Hoewel het niet letterlijk een vervolg is op de Boku no Natsuyasumi-reeks, kan je het wel zien als een soort spirituele opvolger. Ook hier staat een zomervakantie centraal en kan de speler zelf bepalen hoe de dagen doorgebracht gaan worden. Morgen, op 6 augustus 2024, verschijnt de game ook eindelijk in het Westen. Lees hier in onze review of Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid een schot in de roos is of dat je beter zelf op vakantie kunt gaan.

Welkom in Yomogi Town!

We zijn aanbeland in het jaar 1999: Satoru’s zomervakantie start in Yomogi Town. Daar is hij net aangekomen samen met het circus. Zijn vader is namelijk de spreekstalmeester. Weliswaar staat het circus voor wat uitdagingen, maar dat is in eerste instantie niet zo belangrijk. Satoru wil plezier maken en heerlijk van de vakantie genieten. Daarom gaat hij Yomogi Town en alle natuur eromheen verkennen. Wie weet wat hij daar allemaal tegenkomt? Later in de maand zal hij toch nog gaan helpen met het circus. Of nou ja, eerst maar eens zien waar hij allemaal zin in heeft.

De timing van de release is perfect voor deze game. Het spel speelt zich af in augustus en met een release op 6 augustus overlapt dat mooi. Het spel is bedoeld om terug te grijpen op hoe je vroeger toen je kind was je vakantie besteedde. Daarom is er niets wat je verplicht bent om te doen en zijn het allemaal mogelijkheden. Wat je kiest om te doen die gehele maand is aan jou. Of je nu gaat voor vissen of wat rondrennen, het kan allemaal. Het voelde hierdoor ontzettend ontspannen aan om te spelen. Zeker als je deze maand druk bent met werk of wat anders, dan helpt deze game goed om te ontspannen. Het leert je om te genieten van de kleine dingen. Het leven is tegenwoordig al gehaast genoeg en dat kan je met dit spel loslaten. Je kan je weer voor even kind voelen.

Natsu-Mon op zijn best

Hoewel het een klein stadje is, is er meer dan genoeg te doen. Zo kan je vissen, insecten vangen, meedoen aan de ochtendgymnastiek, helpen met het circus, met leeftijdsgenootjes detective spelen en nog veel meer. De eerste dagen besteedde ik voornamelijk aan het verkennen van de omgeving. Het is echt heerlijk om rond te rennen, wat te klimmen en zo nieuwe plekken te ontdekken. Daarnaast hoor je soms een bepaald geluid waardoor je weet dat er iemand met je wilt spelen. Wie dat is, is iets wat je zelf tijdens het spelen gaat ontdekken. Wat ik wel kan verklappen is dat er in het stadje wat verhalen rondgaan om een meisje dat wil spelen, maar wat daarvan waar is is een van de mysteries in het spel.

Aan een maand heb je nooit genoeg om alles te voltooien wat er maar voorgeschoteld wordt. Het is daarom verstandig te doen wat er in je opkomt. Wil je zwemmen, nou dan ga je zwemmen. Of wil je de bus pakken, dan doe je dat. Dat is juist wat voor mij de game zo goed maakt. Niets moet en alles mag. Mocht je toch wel wat meer sturing willen, dan kan je de quests volgen. Door opdrachten te voltooien verdien je stickers. En door die stickers te verzamelen vergroot je jouw stamina, waardoor je weer makkelijker op nieuwe plekken kunt komen.

Een grote open wereld

De wereld in Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid is geheel open wereld. Dat maakt het een stuk prettiger om op ontdekkingstocht te gaan. Geen hinderlijke laadschermen of wat dan ook. Weliswaar is het buiten goed geregeld, maar binnen in de huizen kampt de game met wat onhandige camerastandpunten. Je weet daardoor niet altijd waar je precies bent en welke kant je nu weer je stick op moet bewegen.

Een voorbeeld van een opdracht die je krijgt is om de lichten weer aan te zetten. Daarvoor moet je bovenop de lamp springen. Echter, springen is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet eerst in een boom of paal klimmen om hoog genoeg te komen. Dat kost stamina (stickerbalk loopt leeg). Vervolgens moet je springen. Dat springen is heel lastig in te schatten. Ik heb er vele pogingen voor nodig gehad om precies bovenop zo’n lamp te komen. Het springen voelde alsof je net te ver door vliegt.

Audiovisueel een succes?

De game ziet er op het eerste oog heel vrolijk en mooi uit. Het weet je direct in de wereld te zuigen. Een andere reden waarom het zo goed slaagt is omdat de personage zijn ingesproken in het Japans. Het zorgt voor net dat beetje levendigheid, waardoor alles veel natuurlijker overkomt. De teksten zijn in het Engels en daar heb ik amper een foutje in kunnen ontdekken. Bovendien draait de game relatief soepel. Ik heb alleen een keertje zo goed als vastgezeten tijdens het vissen. Ik was tussen een steiger en een rots beland en Satoru kwam er met geen mogelijkheid meer tussenuit. Het was door mijn savefile te herladen snel op te lossen, maar het was nogal onhandig.

Voor deze review heb ik Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid gespeeld. Echter, dat is wel exclusief de Broadcast Over Sunset DLC. Deze is los verkrijgbaar voor €14,99 of in een bundel met de game voor €49,99. De game zelf kost €39,99. DLC kan iets goeds zijn voor een game, zodat spelers terug blijven keren. Hier vind ik het wat onnodig. Het komt tegelijkertijd met de game uit en had dus makkelijk in de game zelf kunnen zitten. Of de DLC de prijs waard is kan ik dus niet beoordelen. Mocht je zelf willen testen of de game wat voor jou is, download dan de demo in de Nintendo eShop. De voortgang die je daarin maakt kan je overdragen naar de volledige game.