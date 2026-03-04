Pokémon Pokopia krijgt eerste update en evenement met Hoppip, Skiploom en Jumpluff

Morgen verschijnt eindelijk Pokémon Pokopia. En als er één game is die de laatste tijd vaak in het nieuws is verschenen, dan is het deze wel! De game is nog niet uit of er staat al een eerste update klaar en er zit al een eerste evenement in de pijplijn. Wat kunnen we verwachten?

Voor wie Pokémon Pokopia opstart, staat een day-one update klaar. Wellicht geruststellend is dat dit geen grote update is die vanalles en nog wat moet patchen. Sterker nog, de volledige patch notes bestaan uitsluitend uit het volgende: Several issues have been addressed to improve the gameplay experience. Dat belooft hopelijk een soepele, complete game-ervaring vanaf dag één. Toen we de game hebben gespeeld, was onze indruk ook al zeer positief. De verwachtingen zijn dus hoog!

Slechts enkele dagen na de release zal ook het eerste evenement al plaatsvinden: Hoppip’s Cotton. Tijdens dit evenement wordt Cotton geïntroduceerd, dat je kunt ruilen voor nieuwe items, die je weer kunt gebruiken om habitats te maken voor de drie Pokémon die je game komen verrijken. Dat zijn Hoppip, Skiploom en Jumpluff. Hoppip’s Cotton begint op 10 maart en eindigt op 25 maart.