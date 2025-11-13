Pokémon Pokopia trailer toont vele features van de game

Vandaag is er een lange trailer van Pokémon Pokopia verschenen. De game moet op 5 maart verschijnen voor € 69,99 en is via de eShop of als Game Key Card te krijgen. Na de onthulling van de hoge prijs waren meteen alle ogen gericht op de trailer van vandaag of die de prijs kan verklaren. In tien minuten is er in elk geval veel verteld over de game.

In Pokémon Pokopia spelen spelers als een Ditto dat ontwaakt uit een lange slaap en zich heeft getransformeerd tot een menselijke gedaante. Ditto ontmoet al snel Professor Tangrowth, die helemaal alleen woont op een plek waar vroeger mensen en Pokémon samenleefden. Het hele gebied is volledig verdord en dus besluit jouw Ditto hier wat aan te doen. Door samen te werken met andere Pokémon blaas je stukje bij beetje leven in dit verlaten gebied.

Als Ditto leer je namelijk aanvallen van Pokémon die je ontmoet. Daarmee creëren ze leefgebieden waar verschillende soorten Pokémon opduiken. Die aanvallen zijn ook op andere manieren te gebruiken, zoals muren breken met Rock Smash, meer groen laten bloeien met Leafage, in één keer van berg naar berg zweven met Glide en over het water reizen met Surf.

Niet alleen kun je de Pokémon gebruiken voor de wereld leven in te blazen, maar je kunt ook spelen met de Pokémon. Denk aan touwtje springen met Bulbasaur of je eigen huis bouwen. Dit is zelfs met vier spelers tegelijk te doen. Je bent natuurlijk vrij om je plek aan te passen zoals je zelf wilt. Met verschillende outfits en kapsels of door het maken van meubels en voorwerpen. Een beetje zoals Animal Crossing, maar dan zonder de schuld bij Tom Nook.

Bijzondere vrienden

Naast Professor Tangrowth komen spelers ook enkele mysterieuze Pokémon tegen

Peakychu : een bleke Pikachu met hangende oren en een mysterieus gekleurde vacht.

: een bleke Pikachu met hangende oren en een mysterieus gekleurde vacht. Mosslax : een Snorlax bedekt met mos, met een bloem die lijkt te bloeien boven op zijn hoofd. Het moet wel héél lang hebben geslapen.

: een Snorlax bedekt met mos, met een bloem die lijkt te bloeien boven op zijn hoofd. Het moet wel héél lang hebben geslapen. Smearguru: een Smeargle met levendige verfspatten over zijn lichaam. Wanneer hij zijn staart als penseel gebruikt, lijkt hij wel een echte schilder.

De volledige trailer is hieronder te zien.