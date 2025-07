Vanaf september een nieuw tijdperk voor Pokémon TCG met de Mega Evolutions-uitbreiding

Over vier dagen verschijnt de laatste set voor Pokémon TCG van het Scarlet & Violet-tijdperk. Deze reeks begon in 2023 en eindigt met de Black Bolt en White Flare sets. Echter, het nieuwe tijdperk is al bekend. Vanaf september zal de TCG overgaan naar Mega Evolution. Dit is vlak voor de terugkeer van Mega Evolution in de videogames met Legends Z-A.

De nieuwe set komt wereldwijd uit op 26 september en ziet de terugkeer van Mega Evolution in het TCG. De laatste keer dat dit was, was tijdens de Sun & Moon-serie. Nu zijn ze dus weer terug als Mega Evolution ex. Twee voorbeelden die in deze set zitten zijn Mega Lucario ex en Mega Gardevoir ex. Deze twee Pokémon staan ook op de voorgrond op twee van de vier boosterpack designs en de twee Elite Trainer Boxes. Verder zullen er ook nog verschillende collecties komen.

Mega Evolution ex-kaarten zijn erg sterke Pokémon met veel HP en sterke aanvallen, alleen als die van jou verslagen wordt mag de ander meteen drie Prize Cards pakken. Wat opvallend is, is dat je voor Mega Lucario ex geen Lucario nodig hebt. De kaart kan meteen op een Riolu gelegd worden.

De set gaat onder andere het volgende bevatten:

10 Mega Evolution Pokémon ex

22 Illustration Rare Pokémon

22 Ultra Rare Mega Evolution Pokémon ex en Trainer-kaarten

10 Special Illustration Rare Mega Evolution Pokémon ex en Supporter-kaarten

Qua Ultra Rare-kaarten zijn er wat veranderingen. Zo zullen de Ultra Rare Mega Evolution ex een silhouet van de normale Pokémon bevatten en zullen er voor het eerst Ultra Rare-kaarten van Items, Arena’s en Pokémon Tools gemaakt worden.

Hoewel de set op 26 september verschijnt, kunnen spelers al vanaf 13 september meedoen aan pre-release evenementen of vanaf 25 september de set proberen via Pokémon TCG Live