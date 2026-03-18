Pokémon XD: Gale of Darkness is op Nintendo Classics verschenen

Tijdens Pokémon Day eind vorige maand werd het al onthuld. Deze maand moest één van de twee grote Pokémon-titels op de GameCube verschijnen via Nintendo GameCube – Nintendo Classics. Nu is het dan zover, Pokémon XD: Gale of Darkness is nu te spelen op je Switch 2.

XD: Gale of Darkness is een direct vervolg op Pokémon Colosseum en verscheen oorspronkelijk in 2005. De game is ontwikkeld door Genius Sonority, een ontwikkelaar die nu nog regelmatig aan de mobiele spin-offs van Pokémon werkt. In dit spel speel je in dezelfde wereld als in Colosseum, maar dan vijf jaar later. Er worden weer Shadow Pokémon gezien en jou als trainer wordt gevraagd om deze te vangen zodat je ze kunt zuiveren. In de game komen vooral Pokémon uit de eerste drie generaties voor, met enkele uit de vierde generatie en natuurlijk de bijzondere Shadow Lugia die ook op de cover staat.

Voor Nintendo GameCube Nintendo Classics heb je een Switch 2 met een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement nodig. De GameCube applicatie is alleen te spelen op de Switch 2 namelijk.

