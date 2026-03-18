Video laat zien wat handheldstijl-boost op Switch 2 doet

Nintendo heeft gisteren een nieuwe update uitgebracht voor de Nintendo Switch 2. Dit is de tweede update van dit jaar, met de belangrijkste toevoeging een zogenaamde ‘Handheld Mode Boost’-optie voor de Switch 2. Of in het Nederlands: een Handheldstijl-boost. Een nieuwe video laat zien wat deze boost in handheld mode doet. De video kun je hieronder bekijken.

Wanneer deze goednieuwe functie is ingeschakeld zorgt het er voor dat de prestatie van compatibele Nintendo Switch-software in handheld een boost krijgt en daardoor vergelijkbaar is met wanneer je het in tv-modus zou spelen. Je mag met deze functie dus verwachten dat games er in de handheldmodus beter uitzien. Dat de verschillen inderdaad groot zijn, laat de video hieronder zien.

Ben jij blij met deze nieuwe update? Laat het ons hieronder weten!