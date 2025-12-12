Potions, Please borrelt naar Nintendo Switch

Shop simulator Potions, Please komt volgend jaar naar Nintendo Switch. Dat heeft Intr Studio gisteren aangekondigd. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Als we een stuiver zouden krijgen voor elke toverdrank-game die gisteren werd aangekondigd, zouden we twee stuivers hebben. Dat is niet veel, maar toch bijzonder dat het twee keer is gebeurd. Nadat eerder Potions: A Curious Tale werd onthuld, is het nu ook de beurt aan Potions, Please (zeker niet te verwarren met het andere allitererende avontuur Papers, Please). Maar waar de eerste van de twee vandaag al meteen te spelen was, moeten we tot het laatste kwartaal van 2026 wachten op Potions, Please.

In het cozy Potions, Please erf jij het toverdrankenboetiekje van je tante Marigold. Om die goed te kunnen runnen, moet je natuurlijk eerst leren hoe je toverdranken moet brouwen! Terwijl je steeds meer recepten leert, wijd je ook tijd aan het upgraden van de shop en krijg je af en toe bijzondere verzoekjes van je clientèle. En zoals het een typische cozy game betaamt, zijn er in het stadje waarin je neerstrijkt – Fogbottom – allerlei geheimen te ontdekken. Het verhaal, geschreven door Ivan Ertlov, is een heerlijke combinatie tussen coziness, mysterie, en een flinke dosis humor. Elke toverdrank is belangrijk en heeft gevolgen voor het middeleeuwse Fogbottom, dus denk goed na over je eigen morale kompas. En eventueel ook die van je medespeler – Potions, Please kun je alleen of co-op spelen.