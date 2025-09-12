Suika Game Planet verschijnt in de winter voor Switch 1 en 2

Tijdens de Nintendo Direct die vanmiddag werd uitgezonden, leerden we dat er een vervolg komt op de populaire indie game Suika Game. Dit vervolg heet Suika Game Planet en bevat zwaartekracht mechanics bij het schieten van je fruit. In de game schiet je je fruit nu af op een grote gele cirkel in het midden van het beeld. Uiteraard is het hierbij weer de bedoeling om het fruit te laten vallen en te combineren met andere soorten fruit. De originele Suika game verscheen in 2021 en werd al gauw één van de meest gedownloade games in de eShop door zijn simplistische stijl. Wie weet of dat met dit vervolg weer gebeurt. Suika Game Planet is lokaal met maximaal 4 personen in co-op speelbaar. Bekijk de trailer hieronder: