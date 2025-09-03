[Preview] 007 First Light – weet zich goed te onderscheiden van Hitman

Na meerdere games met de ondertussen beruchte Agent 47 in de Hitman franchise pakt IO Interactive het nu wat anders aan. Met een gelicenseerde IP en een heel ander soort agent volg je in 007 First Light een James Bond die zijn strepen nog moet verdienen. Tijdens gamescom konden we alvast een showcase zien van wat van de gameplay, na die showcase heb ik ook nog even gezeten met de Art Director en de Licensing Producer. Die interviews kun je respectievelijk hier en hier vinden. In deze preview kijken we naar wat we te zien kregen en geloof me het smaakte naar meer.

Unieke periode in Bond’s leven

Alles lijkt er op te wijzen dan 007 First Light een unieke James Bond game wordt. Om te beginnen ben je in het spel nog maar net bij MI6 en heb je dus ook nog geen double o status in handen. Je wordt geacht te luisteren naar je superiors, want credits heb je nog niet opgebouwd. Toch zien we al meteen kenmerkende kwaliteiten van James. Zo is hij charmant en heeft die een vlotte babbel wanneer het nodig is.

Daartegenover staat wel dat die eigenwijs en een zekere arrogantie heeft, in de missie die werd getoond moest hij wachten bij de auto op de parkeerplaats, maar dat houdt hij niet lang vol. Een verdacht persoon loopt voorbij en hij gaat in de achtervolging. Tegen teamleden blijft die zeggen dat die nog bij de auto is. Op deze manier weet de game echt de Bond die we kennen neer te zetten, maar toch op een andere manier.

Geen schietspel en diverser dan Hitman

Net als in Hitman kun je een missie op meerdere manieren aanpakken. Hoewel je geen master of disguise bent heb je een lading aan gadgets die je helpen. Zo kun je beveiligers uitschakelen met een licht gif, de aandacht afleiden en meer. Hoewel het op veel plekken goed werkt vond ik zelf dat niet alles even goed uitgewerkt is. Zoals het klimmen langs een buitenmuur om naar binnen te gaan. Dit doe je pal boven een drukke ingang en dat niemand het opvalt lijkt me praktisch niet mogelijk. Het puzzelelement en je echt gedragen als een onopvallende spion weten ze goed neer te zetten. Van het afleiden met een waterslang tot een hoopje dode planten in de fik te steken.

Wat opvallend is, is dat de game absoluut geen schietspel is. De game draait vooral om stealth en zelfs met Agent 47, een sluipmoordenaar, had je meer vrij spel. Dat komt omdat de developers echt hebben gekeken naar wat maakt een MI6 agent een MI6 agent. Denk hierbij aan de license to kill wat inhoudt dat je mensen mag afmaken, maar alleen als je zelf in gevaar bent. Iemand uit een toren neersnipen is dus geen optie. Vorige games in de franchise waren vaak meer shooters.

De missies zijn bovendien een stuk diverser dan wat je gewend bent van IO Interactive. Zo had de getoonde missie meerdere gameplay delen. Van de eerder genoemde stealth onderdelen in een groot huis ging je over naar een actievolle en uitgebreide achtervolging met een auto. De achtervolging ziet er goed uit met realistische destruction en duidelijke James Bond actie zoals driften, jumps over schansen en van hoger gelegen gebieden. Dit alles met muziek die zo uit een film getrokken konden zijn.

Het derde gedeelte was een stuk veel meer gefocust op actie. James moet een vliegtuig tegen zien te houden, maar natuurlijk is er veel tegenstand. IO Interactive heeft hier echt een interactief cinematisch moment weten neer te zetten. Van het afmaken van vijanden waar aan alles gedacht is. Zo gooi je je wapen als die leeg is tot het achtervolgen van het vliegtuig met een auto om zo net op tijd op het vliegtuig te komen om het te infiltreren. Hier kregen we ook de eerste indicatie van hoe ver je gadgets kunnen gaan. Denk aan je horloge die de besturing van een vliegtuig over kan nemen.

Het mooie aan het spel is dat een missie niet een one en done voor een target is, maar er meer diepgang en aandacht is gestoken in een doorlopend verhaal. IO Interactive lijkt echt alles uit de kast te hebben gehaald om hun ervaring te nemen en er iets gloednieuws van te maken.

Kleine dingen zijn zo uit Hitman getrokken

Er zijn een paar dingen waar ik wel meteen van dacht: oh dat is precies zo gedaan in Hitman. Dat is de manier hoe menu’s zijn ingedeeld. Het kiezen van missies en je loadout lijkt enorm op die van Hitman, maar dat is geen enkel probleem. Juist op dit soort punten is het slim om bekende systemen te gebruiken. Het tweede gedeelte is hoe de missie start. Je krijgt een korte video met een introductie van het target en wat het doel is van de missie. Ook dit is prima gedaan al had ik het misschien net wat leuker gevonden als het een missie briefing was in een volledige Bond stijl. Bijvoorbeeld bij MI6, met een spy computer of iets dergelijks. Misschien dat andere missies dat wel hebben maar hopelijk wel.

Voorlopige conclusie

Hoewel ik nog niet eens een volledige missie heb gezien ben ik onder de indruk van de game. Waar ik zeer bang was dat het een Hitman met een sausje zou worden voelt dat totaal niet zo aan. De game lijkt de charme van James erg goed over te brengen en hem tegelijk in een nieuw daglicht te zetten. Er zijn zeker wel wat overeenkomsten met Hitman zoals de missie start en menu’s maar toch is de gameplay, waar het om draait, flink anders. Ik moet nog zien hoe die op de Switch 2 draait, maar de game maakt me voor nu enthousiast.