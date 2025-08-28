[Preview] Crushed in Time – barst van de humor

Sherlock Holmes is een bekende naam natuurlijk. Over de jaren heen zijn er tientallen series, films, games, boeken over de beroemde detective gemaakt. Deze game van de Franse studio, Draw Me A Pixel, laat je Sherlock Holmes en Watson volgen, terwijl ze op zoek zijn naar een missende NPC van een game. Echter, de gameplay is niet wat het lijkt.

Ken je het openingsscherm van Super Mario 64? Waar je Mario’s gezicht kunt stretchen? Deze game geeft je een flinke lading puzzels met praktisch zo’n stretch mechanic. Zo begon de demo met een slapende Sherlock in zijn afgesloten kamer. Jij moet Watson helpen hem wakker te maken om de deur open te krijgen. Hiervoor moet je eerst de telefoon van stroom voorzien en vervolgens door de telefoon te stretchen die laten rinkelen. Ondertussen maakt Watson ongeduldig geluid en zodra Sherlock wakker is, is er genoeg banter tussen de twee. Dus de humor weten ze ook goed neer te zetten.

Natuurlijk is Sherlock eigenwijs en moet je nog meer trucjes uithalen om de sleutel te vinden en die in de deur the krijgen. Bijna iedere move die je doet voor zover ik speelde, maakte gebruik van die mechanic. Het klinkt simpel, maar het spel laat je echt nadenken over je moves. Sommige puzzels hebben echt een specifieke methode nodig om op te lossen en specifieke manieren van het stretchen. Ik ben erg benieuwd naar de volledige game. Als de vorige game van de studio een idee geeft zullen ze hier vast zorgen dat de mechanics niet saai worden.

Natuurlijk heb ik hier ook maar een klein stukje kunnen spelen, hoe lang de game exact gaat duren is onbekend, natuurlijk hangt dat af van hoe snel je dingen door hebt, maar ik ga ervan uit dat je wel een paar uur minimaal zoet zult zijn met de game.

Voorlopige conclusie

De game speelt met een muis uitstekend, maar de developer vertelde mij ook dat de game volledig met controllers gespeeld moet kunnen worden. Bovendien beweerde hij dat ook die manier goed moet spelen. Als dat klopt, denk ik dat dit wel eens een onverwachte topper kan worden. De humor zit goed in elkaar, de puzzels zijn leuk opgezet en de artstyle zit goed in elkaar. Hopelijk weet de developer ook uiteindelijk een Switch 2-versie te maken, aangezien de muisbesturing perfect zou zijn voor het spel. Bekijk vooral onderstaande trailer voor een indicatie van de gameplay en de soort humor die je voorgeschoteld gaat krijgen.

De game is op het moment alleen aangekondigd voor pc, maar de developer had het ook over een Switch-versie. Na navraag heeft de developer bevestigd ook aan iOS-, Android- en Switch-versies te werken.