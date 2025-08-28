Kirby en de Vergeten Wereld komt naar Nintendo Sound Clock: Alarmo

Vorig jaar bracht Nintendo een eigen alarmklok uit. Deze Nintendo Sound Clock: Alarmo beoordeelden we zonder cijfer, omdat het heel erg afhankelijk is van je persoonlijke behoeftes. De review kan je hier lezen. Af en toe komt er voor het klokje een update uit met een nieuwe game die als thema gebruikt kan worden. Zo werd in mei Animal Crossing: New Horizons toegevoegd middels een update. Omdat het vandaag de release is van Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld, is er een leuk nieuwtje onthuld.

Op de Japanse Nintendo-site is namelijk een bericht verschenen dat er een update gaat komen voor Alarmo. Met deze update zal Kirby en de Vergeten Wereld toegevoegd worden. Wanneer de update verschijnt is onbekend, wel zijn er andere details bekendgemaakt. Er zullen zeven nieuwe wekscènes toegevoegd worden. Een daarvan zal van De Sterrenwereld zijn. Mocht je Nintendo Sound Clock: Alarmo willen bestellen, via deze link kan je Alarmo bij My Nintendo Store aanschaffen. Daarnaast is de wekker bij andere winkels te koop.

Heb jij Alarmo al in huis? Laat het ons weten in de reacties!

