STORY OF SEASONS: Grand Bazaar al meer dan 500.000 keer verkocht

Vanaf 27 augustus is STORY OF SEASONS: Grand Bazaar te spelen op de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. De game bereikt nu na zo’n kleine drie weken al een eerste mijlpaal. Sinds de release is de game namelijk wereldwijd al meer dan 500.000 keer over de (digitale) toonbank gegaan. Zowel voor beide Switch-consoles als pc. Dat laat Marvelous weten met een speciaal (Japans) bericht op hun website en onderstaande afbeelding:

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar speelt zich af in een knus plaatsje in een vallei, genaamd Zephyr Town. In dit dorpje, waar de wind altijd waait, begin jij jouw gloednieuwe leven. De game is een diepgaande landbouw-levenssimulatie die barst van de activiteiten. Zo is het onder andere mogelijk om voor je gewassen en dieren te zorgen. De producten die jij zelf hebt verzamelt en gemaakt kun je vervolgens verkopen tijdens de wekelijkse dorpsbazaar. Ook is er de mogelijkheid om charmante dorpsbewoners te leren kennen en wie weet trouw je op een dag wel met iemand!

Wij waren erg gecharmeerd van deze heruitgave. Lees vooral onze review van STORY OF SEASONS: Grand Bazaar als je dat nog niet gedaan hebt!