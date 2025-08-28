[Preview] iMP Gaming heeft bijzondere accessoires voor Switch (2)

Tijdens gamescom worden natuurlijk vele games getoond, maar ook hardware. Van systemen om geuren te genereren tot natuurlijk standaard accessoires voor onder andere de Switch en Switch 2. Eén zo’n fabrikant op gamescom was iMP Gaming. Deze fabrikant had verschillende producten tentoon gesteld. Zo was er onder andere een soort arcadekast, een dock voor je dock, oplaadstations en muisaccessoires.

Mini Arcade Pro, grappig maar natuurlijk beperkt

Het paradepaardje voor de Switch was de Mini Arcade Pro. Dit grappige apparaat heeft de mogelijkheid om je Switch of Switch 2 om te toveren in een miniarcadekastje. Hiervoor kun je je console in de kast schuiven, verbinden met de kabel voor stroom en spelen maar. Het heeft knoppen voor bijna alle acties die je nodig hebt, maar is op bepaalde dingen natuurlijk wel beperkt. De fabrikant toonde het apparaat met Mario Kart World, wat ik zelf geen goede keuze vond, al was het op zich speelbaar op deze manier. Zo miste je natuurlijk een tweede stick om te mikken met aanvallen. Het was beter geweest een fighter te tonen.

Wat opvallend is, is dat het apparaat wel een knop voor GameChat heeft, maar niet voor screen captures. De enkele stick kun je instellen om te fungeren als een D-Pad, de linker stick of de rechter stick en natuurlijk is er ook een Turboknop die bekend is van arcade spellen. Wanneer je dit product echt in gebruik neemt hoef je ook niet bang te zijn voor opslag van je games. Het komt namelijk met opslagruimte voor 12 games.

Afhankelijk van de prijs kan het wel een leuk novelty ding zijn om te kopen voor feestjes. De knoppen werken fijn, maar ik zie mezelf dit niet zo snel actief gebruiken wanneer ik alleen ben.

De dock voor je dock

Een ander uniek apparaat waar ze mee kwamen, was een multifunctionele lader voor alle Switch systemen. Deze lader laat je je dock op het laadstation plaatsen en door middel van een USB-aansluiting wordt de lader van stroom voorzien. Niet alleen kun je je headset er ophangen, nee je kunt er maar liefst acht Joy-Con tegelijk mee opladen (vier Joy-Con en vier Joy-Con 2) of zes Joy-Con en twee Pro Controllers. Daarnaast heb je de mogelijkheid om game cards op te bergen en geeft die natuurlijk licht zoals echte gamer merchandise.

Hoewel het een goed concept is, is het product zelf wat bulky dus je moet er wel echt wat ruimte voor vrijhouden. Het is wel echt slim om ondersteuning te hebben voor Switch en Switch 2. De echte werking moet nog blijken, net als hoe snel alles oplaadt. Dit aangezien alle energie uit de Switch (2) Dock gehaald wordt.

Joy-Con 2 accessoires

Naast accessoires voor Switch en Switch 2 hadden ze ook nog wat exclusieve Switch 2 producten. De eerste was een oplaadstandaard voor Joy-Con 2 in de vorm van een raket. Hierbij waren er twee versies. Eén met licht en één zonder licht. Daarnaast hadden ze nog Mouse Adaptors voor de Joy-Con 2. Dit product vond ik het beste van ze allemaal, al kun je zoiets natuurlijk ook zelf 3D-printen. De accessoires lagen goed in de hand en bewogen vloeiend over een oppervlakte. De Joy-Con 2 zijn gemakkelijk in en uit de houder te halen en voor de ‘échte’ gamers is er ook een uitvoering met verlichting. Dit werkt helaas wel op vervangbare batterijen, maar is dus geen noodzakelijkheid voor de werking. Ik ga deze zeker in de gaten houden, al helemaal voor Metroid Prime 4.