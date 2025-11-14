[Preview] Metroid Prime 4: Beyond – overtuigt meteen

Waar we een jaar geleden nog amper iets gezien hadden van Metroid Prime 4: Beyond is de game nu bijna uit. Wij konden nu al even aan de slag met de game en zijn al meteen onder de indruk van de game. Retro lijkt precies de kwaliteit van de Prime-serie verder op te pakken met deze game. Natuurlijk is dit nog maar een deel van de game, maar de indruk is erg positief. In deze sessie heb ik de eerder getoonde demo weer gespeeld, maar ook een gloednieuw stuk gameplay.

Viewros is een prachtige wereld

In de preview hebben we een stuk van Fury Green kunnen spelen. Dit dichtbegroeide woud is één van de eerste locaties in het spel en je begint daar dan ook weer zoals standaard in Metroid met zeer beperkte functionaliteit van je pak. Het doel binnen deze speelsessie was om naar het einde van het level te komen en een teleporter key te vinden.

Fury Green is echt een prachtige plek om echt je verhaal te beginnen. Vanaf het moment dat Samus verschijnt is het meteen een prachtig vormgegeven en sfeervolle plek. Met een rustig begin om je even je weg te laten vinden. De geheimzinnige etherische muziek geeft je ondertussen echt het gevoel dat je bijna op een magische plek bent. Zo voelt het misschien ook wel een beetje voor fans die hier zo lang op hebben zitten wachten.

We hebben helaas niet de woestijn die nogal wat verdeelde reacties opleverde na de vorige direct kunnen proberen, maar als buiten dat gebied alles zoals Fury Green wordt weergeven dan is Viewros echt een pracht van een wereld waar je waarschijnlijk geen genoeg van kunt krijgen.

Veel diversiteit

De wereld zit ook echt vol met lore en verstopte elementen die je soms echt wel snel over het hoofd ziet. Juist daarom is het ook weer slim om goed gebruik te maken van de mogelijkheid om elementen te scannen. Ook voor vijanden is dat zeker handig aangezien er soms wat handige informatie over ze te vinden is.

Met deze preview hebben we een klein voorproefje gekregen van wat ons in de game te wachten gaat staan qua vijanden. Zo was alleen al dit gebied gevuld met verschillende typen wezens. De ene wat imposanter dan de ander, maar wel al een flinke diversiteit. Vooralsnog waren deze wel makkelijk te verslaan over het algemeen. De meeste uitdaging zat het in een hele zwerm van een bepaald wezen te verslaan en natuurlijk de boss fight. Deze was zodra je doorhad wat er moest gebeuren wel een beetje makkelijk, maar het was dan ook nog maar vroeg in het spel.

Samus staat weer op mute

Wat wel jammer is, is dat de personages weer stemmen hebben, maar Samus weer stil is. Juist na Metroid Dread had ik ergens wel de hoop of verwachting dat we meer van Samus zouden horen. Natuurlijk was het in Dread ook maar een klein stukje en kan dat hier ook altijd nog, maar het begint wel een beetje stom aan te voelen om een personage te hebben wat niet terugpraat.

Psychic gem is de kern van je gameplay

De kern van het spel is natuurlijk de nieuwe kracht die je hebt gekregen. Hoe en het waarom daar ga ik het nu niet over hebben, maar je pak is versterkt door middel van een psychic gem op je helm. Dankzij deze gem heb je de kracht om psychische elementen te manipuleren. Nu begint dat heel standaard met het onthullen van plateaus (waar je nog niet op kunt staan), maar al snel krijg je meer opties.

Alleen al tijdens deze speelsessie binnen Fury Green heb ik drie verschillende krachten gekregen. Een psychic bom voor als Morph Ball en een Psychic Glove om elementen mee te manipuleren. Denk bijvoorbeeld deuren openen of een bepaalde tekens maken. Tot slot dan nog de bestuurbare psychic charge beam. Ieder van deze krachten laat je als speler op nieuwe manieren puzzels oplossen en geven Prime 4 echt iets unieks tegenover de vorige games.

Ieder van de krachten die je krijgt, voelt echt als een toevoeging van je arsenaal aan wapens en je zult ze dan ook nodig hebben voor bijvoorbeeld boss fights. En dat naast natuurlijk oude bekenden als de charge beam en raketten. Juist omdat deze krachten echt de kern van je repertoire worden zonder je klassieke elementen volledig te overschaduwen (je kunt niet even rustig je psychic charge beam gebruiken met groepen vijanden) maakt de gameplay niet alleen divers, maar ook uitdagend. Je moet constant nadenken over wat je wanneer gebruikt.

Daarnaast heb je af en toe een beetje het idee dat je een Jedi bent hoe je met de Psychic Glove dingen kunt verplaatsen. Waar ik wel echt benieuwd naar ben is wat je nog meer vrijspeelt. In alleen dit uurtje aan gameplay heb ik dus deze psychic powers gekregen, maar ook mijn raketwerper en had ik al vanaf het begin toegang tot de Morph Ball. Ik weet door de plateaus die ik noemde dat ik sowieso nog Psychic Boots zal krijgen, maar wat verder is een raadsel. Juist omdat Metroid normaal zo stukje bij beetje upgrades vrijspeelt en ik nu al zo veel heb maakt dat het interessant.

Speelt vloeiend op welke manier dan ook

Bij eerdere previews kon ik de game spelen met de muisbesturing met de performance modus. Dus ik speelde de demo toen op 1080p met 120 fps. Die demo heb ik opnieuw kunnen spelen op de handheld en heel eerlijk ook dat speelt fantastisch. Hierbij speelde ik op 720p met 60 fps en daar waren de graphics al best wel goed, zeker voor het kleine scherm. De besturing werkte hier ook erg fijn met een makkelijke optie om gyro aan te zetten voor bewegingsbesturing.

Het paradepaardje was echter het gedeelte van Fury Green. Dit was voor het eerst dat ik de game met 4k en 60 fps kon spelen en het was echt een prachtige ervaring. Zoals ik al noemde, is de planeet dicht begroeid en heeft het duidelijk flink wat kleine details. Ieder onderdeel van het gebied ziet er prachtig uit. Of het nu de planten, de gebouwen, objecten of iets anders het is overduidelijk weer een pareltje. Ook qua framerate heb ik hier niets aan te merken. Het draait stabiel en eigenlijk miste ik de 120 fps dan ook niet.

Let wel dit alles is op de Switch 2 geweest. De originele Switch hebben we de game nog niet op kunnen testen.

Ik wil meer

Nintendo heeft ons de kans gegeven om ongeveer een uur met nieuwe content aan de slag te gaan en ook voor het eerst in handheld modus. Na eerdere speelsessies in Parijs en op gamescom hadden we al een idee van hoe de 1080p met 120fps moest spelen en nu dus ook handheld en de 4k modus met 60 fps. Hoe je ook speelt de game speelt vlekkeloos. Daarnaast voegen de psychische krachten een leuke laag diepgang toe waar ik zeker meer van wil zien.