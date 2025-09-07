[Preview] Planet of Lana II: Children of the Leaf – lijkt het origineel te gaan overtreffen

Uitgever Thunderful Games en ontwikkelaar Wishfully hebben eerder een vervolg op het succesvolle Planet of Lana aangekondigd. Hoewel de game pas volgend jaar gaat verschijnen, was Planet of Lana II achter de schermen speelbaar op gamescom 2025. Wordt dit een game om in de gaten te houden? Het antwoord is ja!

De reis gaat verder

Planet of Lana werd geprezen om zijn handgetekende stijl en de manier waarop spelers volledig in het verhaal werden ondergedompeld. De puzzelplatformer speelde zich af op een planeet waar ooit een perfecte harmonie bestond tussen mens, natuur en dier. Die balans werd verstoord door een robotinvasie, maar de kern van het verhaal draaide niet om die strijd. Het ging om de schoonheid van de planeet en de reis die nodig was om haar te beschermen. Samen met haar trouwe metgezel Mui begon het jonge meisje Lana aan dit avontuur.

Het langverwachte vervolg, Planet of Lana II: Children of the Leaf, pakt de draad op waar het eerste deel eindigde. In dit vervolg wordt de bijzondere band tussen Lana en Mui verder uitgediept, terwijl ze door een wereld reizen die blijvend veranderd is door de robotinvasie. Ditmaal ontmoeten ze ook andere menselijke stammen, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Dat element roept onvermijdelijk associaties op met de Avatar-serie, waar de ontmoeting met nieuwe stammen niet altijd even vreedzaam verloopt. In hoeverre dat ook hier het geval zal zijn, moet nog blijken. Wat wel vaststaat, is dat de game opnieuw een unieke presentatie weet te vinden. Dit keer wordt het verhaal verteld aan de hand van indrukwekkende muurschilderingen, zoals hieronder te zien is.

Nieuwe elementen

Tijdens gamescom 2025 kreeg ik de kans om een uitgebreide speelsessie van Planet of Lana II: Children of the Leaf te beleven. Al snel viel op dat de game groter en veelzijdiger aanvoelt dan het origineel. Zo kon ik verschillende natuurgebieden verkennen, waaronder een weelderige jungle en een ijzig sneeuwlandschap, met elk met hun eigen unieke uitdagingen en puzzels, waarin gevaar voortdurend op de loer ligt. De wereld zit opnieuw boordevol creatieve hindernissen, waarbij de mogelijkheid om nu ook te duiken een extra laag toevoegt. Deze uitbreiding versterkt het gevoel van verbondenheid met de omgeving en opent de deur naar frisse, vernieuwende puzzelmechanieken.

Ook Mui beschikt dit keer over nieuwe vaardigheden. Zo kan hij tijdelijk de controle over andere wezens overnemen, wat niet alleen verrassende gameplay oplevert, maar ook nieuwe strategieën mogelijk maakt in de samenwerking met Lana. Een van de meest memorabele voorbeelden was het tijdelijk besturen van een inktvisachtig wezen, waardoor ik razendsnel door onderwatergrotten kon manoeuvreren. Zo kon ik grotere roofdieren ontwijken en verborgen paden openen, zodat Lana en Mui hun reis konden voortzetten. Dit soort nieuwe elementen maakt de gameplay afwisselender en toegankelijker dan het origineel en wist bij mij keer op keer een glimlach op te wekken.

Een vroege conclusie

Planet of Lana II: Children of the Leaf is meer dan zomaar een vervolg. Het bouwt voort op de sterke basis van het origineel, maar weet tegelijkertijd genoeg vernieuwingen te introduceren om zich duidelijk te onderscheiden en mogelijk zelfs zijn voorganger te overtreffen. Hoewel de release nog enkele maanden op zich laat wachten, gebruikt de ontwikkelaar deze tijd om de game verder te optimaliseren. Een belangrijk aandachtspunt ligt daarbij in de balans van de moeilijkheidsgraad. Tijdens mijn speelsessie merkte ik dat sommige puzzels niet altijd even duidelijk waren in hun bedoeling, wat soms voor onnodige verwarring zorgde. Hoewel dit mogelijk ook aan mij kan liggen, kan dit echter eenvoudig worden gladgestreken, waardoor de sterke elementen van het spel nog beter tot hun recht komen.

Het vervolg van Planet of Lana verschijnt begin 2026, onder andere voor de Nintendo Switch. Logischerwijs zal de game ook speelbaar zijn op de Nintendo Switch 2, al is een specifieke upgrade die gebruikmaakt van de extra kracht van de nieuwe console vooralsnog niet aangekondigd. Voor wie niet kan wachten, is er genoeg om de tijd te overbruggen, lees onze review van het origineel of duik zelf in Lana’s eerste avontuur om je alvast klaar te stomen voor Children of the Leaf.