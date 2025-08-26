Release Switch-versie Demonschool uitgesteld naar november

Twee weken geleden schreven we over de aangekondigde releasedatum voor de Switch-versie van Demonschool. Daarin waren we al terughoudend en dat blijkt nu terecht. Want de genoemde releasedatum van 3 september is alweer teruggetrokken. De reden hiervoor is de aanstaande release van Hollow Knight: Silksong op 4 september. Uitgever Ysbryd Games en ontwikkelaar Necrosoft Games geven in een persbericht aan dat ze tot dit besluit zijn gekomen na lang en moeizaam beraad. ‘Als de septemberperiode het moment van Silksong moet worden, dan moeten wij ergens anders op de kalender staan ​​om Demonschool een eigen moment te geven‘ (vertaald met Google Translate). De volledige (Engelstalige) tekst van het persbericht lees je hier.

De school-life tactics RPG heeft nogal een geschiedenis. Nadat deze titel in 2022 is aangekondigd voor de Nintendo Switch heeft het meerdere vertragingen en veranderingen gezien, waardoor de game tot op heden nog niet uit is. De nieuwe releasedatum die nu genoemd wordt is 19 november. Het is niet de eerste keer dat de releasedatum op het laatste moment wordt veranderd, maar laten we hopen dat het hierbij blijft. De game is al wel in de Nintendo eShop te vinden, en dus toe te voegen aan je wensenlijstje.

Waar gaat Demonschool over?

Demonschool is een tactische RPG met invloeden van Persona, Shin Megami Tensei en Italiaanse horrorcinema. De game draait om Faye, de laatste demonenjager van haar familie. Samen met haar vrienden (buitenbeentjes, uiteraard) bestrijdt ze vreemde figuren en demonen in zowel de mensenwereld als de demonenwereld, terwijl ze navigeert door een universiteit op een mysterieus eiland. In totaal kun je 15 personages bevrienden en relaties met hen opbouwen.

De gameplay bestaat verder uit tactische RPG-elementen met een twist: in de planningsfase kun je met een terugspoelfunctie verschillende combo’s uitproberen, zodat je de beste strategie voor het gevecht kunt bepalen. Daarnaast moet je goed je planning voor school in de gaten houden, want hierdoor ontwikkel je je vaardigheden en eigenschappen. Het verhaal wordt verteld als een lichte horror-narratief met diepgaande personages en quests.