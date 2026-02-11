Sonic Racing: CrossWorlds krijgt deze week AiAi als nieuwe bestuurder

Sinds de release van Sonic Racing: CrossWorlds breidt SEGA het aanbod aan personages uit met allerlei betaalde DLC en gratis updates. Begin dit jaar was daar de betaalde PAC-MAN-uitbreiding en morgen verschijnt de vijfde gratis update. Na NiGHTS die eind vorig jaar als speelbaar personage werd toegevoegd, is het nu de beurt aan AiAi uit de Super Monkey Ball-serie. De gratis update bevat niet alleen AiAi als bestuurder, maar ook zijn voertuig, de Banana Cruiser. Na AiAi zullen Tangle en Whisper, het duo uit de Sonic the Hedgehog IDW-strips, later deze maand ook als gratis personage-update worden toegevoegd. Zodra daar meer nieuws over is, laten we het jullie weten.
Free Update #5: AiAi arrives tomorrow!— Sonic Racing: CrossWorlds (@RaceCrossWorlds) February 11, 2026
Get ready for some exciting races during the Super Monkey Ball Festival, which will run from Thurs, Feb 12 at 7 PM (ET) through Sun, Feb 15 at 6:59 PM (ET)!
Please note that World Match will not be available during the Festival. pic.twitter.com/i7JqLgYv4L
Sonic Racing: CrossWorlds
In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen en personages te kiezen. Bovendien worden er na de release nog steeds bestuurders en voertuigen toegevoegd. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bekijken, check dan de officiële SEGA-website! En oh ja, op 26 maart 2026 komt eindelijk de fysieke Switch 2-versie uit.