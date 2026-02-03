[Preview] Pragmata – erg indrukwekkend op de Switch 2

Afgelopen vrijdag waren wij bij Nintendo of Europe op kantoor om een aantal aankomende Switch 2-titels te spelen. Niet alleen games van Nintendo zelf waren er, maar ook twee grote van Capcom. Eén ervan was Pragmata, deze game werd redelijk recent aangekondigd voor de Switch 2. Aangezien de game gelijktijdig voor alle platformen moet uitkomen, was dit een game waar ik erg benieuwd naar was. Gelukkig was de ervaring op de Switch 2 echt top.

Een unieke samenwerking

Pragmata is een gloednieuwe Capcom-IP die ondertussen alweer meer dan vijf jaar geleden was aangekondigd. Tot vorig jaar verscheen de game echter nog niet op mijn radar en mijn eerste ervaring tijdens gamescom verkocht mij ook niet helemaal. Echter, een tweede ronde met de game maakte de ervaring echt een stuk beter.

In de game volg je het duo van Hugh en Diana die samen uit een ruimtestation proberen te ontsnappen. Nu klinkt dit misschien nog niet zo boeiend, maar je bestuurt als het ware beide personages. Hugh is namelijk een normaal persoon, maar Diana is een android die met haar krachten van alles kan hacken. Niet alleen computers in het ruimtestation, maar ook vijanden. Hierdoor krijg je een bijzondere en dynamische gameplay. Hoe het exact werkt, kom ik verderop op terug.

Dynamische gameplay kost wat moeite

Het ruimtestation is een gevaarlijke plek. Het wordt namelijk aangedreven door een AI die alles op alles zet om jou te stoppen. Aan obstakels en vijandelijke robots is er in elk geval geen gebrek. Wat een beetje jammer is, is dat de demo nog niet echt een goed idee lijkt te geven van de wereld. Er zijn wel wat collectibles met lore, maar verder voelt het redelijk standaard en veilig aan. Dus hopelijk is dat iets wat meer opengebroken wordt in de volledige game.

De combat is waar het uniek wordt. Niet alleen kun je met Hugh dashen en schieten. Nee, ook Diana is nuttig hier als android kan ze namelijk de zwaktepunten van je vijanden blootstellen. Deze mechanic activeer je automatisch door een vijand te selecteren waarna er een gridscherm komt waar je over verschillende nodes moet bewegen. De verschillende nodes kunnen leeg zijn, maar ook juist obstakels of een extra effect. Zo had je in de demo decode en multihack. De eerste zorgde voor extra schade, en de tweede zorgde dat je meerdere vijanden tegelijk kon hacken.

Hier zit wel een stukje moeilijkheid in. Zeker in sommige gevechten moet je best snel het pad naar de groene node zien te bereiken terwijl je ook nog eens aanvallen ontwijkt. In mijn eerste playthrough afgelopen augustus (op de PS5) vond ik dit vooral onhandig. Maar, nu moet ik zeggen dat ik er al snel behendigheid in kreeg, waardoor ik hier nu ook niet al te veel angst voor heb dat dit gaat irriteren. Zonder hacken doe je namelijk echt amper schade.

Dit zelfs als je de andere gelimiteerde wapens gebruikt die Hugh kan vinden in het ruimtestation. Deze wapens geven ook weer wat effecten zoals een elektrisch net wat beweging van vijanden beperkt door middel van de Stasis Gun. Tot slot kun je op sommige momenten nog echt helemaal los gaan door middel van het Overdrive Protocol. Hiervoor moet de hacking gauge gevuld worden en kun je simpel alle vijanden in de buurt stoppen en schade toebrengen. Zeker in boss fights is dit een erg nuttige vaardigheid.

Hoewel ik na de eerste demo sessie al wat extra onderdelen vrijspeelde zoals een nieuw tijdelijk wapen en de multihack-optie, ben ik erg benieuwd naar hoe de wereld zich verder kan uitbreiden. Voor nu is het hacken leuk en innovatief, maar hoe lang blijft het leuk. Wanneer wordt het vervelend om snel een toetsencombinatie in te drukken en hoe gaat de wereld verder in elkaar zitten. Dat zijn vragen die vooralsnog onbeantwoord blijven.

Draait op het moment uitstekend

Nu ga ik niet voorbarig zijn en zeggen dat Pragmata één van de beste games gaat worden, grafisch of qua performance. Tot de release kan er nog veel veranderen en een uiteindelijke game kan stabieler of instabieler zijn dan demo’s. Hoe dan ook zag de demo die ik heb gespeeld er uitstekend uit op de Switch 2. Niet alleen grafisch zeg het er netjes en gedetailleerd uit, de game voelde niet als 30 fps. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit naar 40 fps is gebracht. Daarnaast was de ervaring ook nog eens erg stabiel. De aanwezige van Capcom kon helaas niets zeggen over welke framerate de demo had.

In mijn tijd met het spel heb ik de demo twee keer door kunnen spelen. De eerste keer speelde ik het op de tv en de tweede keer op de handheld. Na een eerste keer doorspelen speelde ik wat kleine extra’s vrij, maar die waren niet heel relevant voor de experience. Hoe dan ook verbaasde ik mij enigszins hoe goed de game overeind bleef op de handheld. Niet alleen met de framerate was het uitstekend, maar ook grafisch was het nog meer dan prima. Details waren natuurlijk een stukje minder en er leek wat waziger, maar het maakte het zeker niet onspeelbaar.

Voorlopige conclusie

Pragmata is een bijzonder spel. De gameplay en mechanics zullen mogelijk niet de eerste keer dat je het probeert met je klikken, maar nu met een tweede keer spelen ben ik toch wel enthousiast geworden. Het hacken wat mij eerst wat tegenviel vond ik nu beter werken bijvoorbeeld. Ik heb nog wel wat bedenkingen over de aantrekkingskracht van de gamewereld en de verdere evolutie van gameplay, maar dat is iets wat dus nog moet blijken.