[Preview] Yooka-Replaylee – Meer dan een likje verf!

Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat de spirituele opvolger van Banjo-Kazooie verscheen. Na een bijzonder succesvolle Kickstarter-campagne kwam de game uiteindelijk ook naar de Nintendo Switch. Later volgde nog een 2D-sequel die de nostalgie van de SNES-tijdperk prachtig wist te vangen. Nu, jaren later, vonden de heren van Playtonic de tijd rijp om het eerste deel opnieuw uit te brengen. Wanneer de game precies verschijnt is nog niet bekend, maar tijdens gamescom 2025 kregen wij alvast de kans om een voorproefje te nemen. Onze ervaringen lees je in onze preview van Yooka-Replaylee.

Van Rare naar Playtonic

Voor wie Playtonic niet kent, een klein stukje geschiedenis. In het SNES- en N64-tijdperk vierde Rare, in samenwerking met Nintendo, zijn absolute hoogtijdagen met klassiekers als Donkey Kong Country, Diddy Kong Racing en Banjo-Kazooie. Games die dankzij hun unieke gameplay, sfeer en muziek tot op de dag van vandaag geliefd blijven.

Helaas voor Nintendo werd Rare later overgenomen door Microsoft, waarna de studio nog maar zelden hetzelfde succes wist te behalen. Een aantal sleutelpersonen van Rare besloot daarop een eigen pad te bewandelen en richtte Playtonic op. Geen wonder dus dat er vanaf het prille begin hoge verwachtingen leefden rondom de titels van deze nieuwe studio.

Yooka-Laylee

De originele versie verscheen in 2017. Al bij de eerste aankondiging van Yooka-Laylee raakten fans van klassieke 3D-platformers met verzamelbare items enthousiast. Dat enthousiasme vertaalde zich in een succesvolle lancering en prima verkoopcijfers. Toch wist de game niet iedereen te overtuigen. Kritiekpunten lagen vooral bij de wat onhandige camerabesturing, het soms onoverzichtelijke verzamelen in de grote werelden en het feit dat de game op bepaalde momenten wat gedateerd aanvoelde. Opmerkelijk genoeg waren dit ook herkenbare eigenschappen van de oude N64-games, maar paste destijds ook bij de gelimiteerde hardware. Daardoor wist Yooka-Laylee niet iedereen te overtuigen en uit te groeien tot de absolute top. De vraag is nu: kan Yooka-Replaylee dat wel waarmaken?

Yooka-Replaylee

Tijdens gamescom 2025 kregen wij de kans om een pc-demo van Yooka-Replaylee te spelen. Al bij de eerste stappen in de opgepoetste wereld werd duidelijk dat deze heruitgave veel meer biedt dan alleen een grafische upgrade. De verbeteringen zijn overal merkbaar: van gedetailleerde textures en vloeiende animaties (60fps) tot orkestrale muziek en een merkbaar natuurlijkere besturing en cameravoering. Ook het platformen en de uitdagingen zijn aangescherpt, de performance en resolutie zijn opgekrikt, en er is zelfs een nieuwe wereldkaart toegevoegd. Vooral die wereldkaart, inclusief fast-travel en de mogelijkheid om items te markeren, voelt als een welkome toevoeging die het speelplezier aanzienlijk zal vergroten.

Dat Yooka-Replaylee méér is dan een simpele heruitgave, werd bevestigd in een gesprek met een van de grafische ontwikkelaars. Hij vertelde dat het verhaal is aangepast en nu wordt gepresenteerd als een hervertelling door Yooka en Laylee zelf. Dat deed sterk denken aan de Ratchet & Clank-remaster, die naast een visuele poetsbeurt ook inhoudelijk wijzigingen kreeg dankzij een nieuwe vertelpresentatie. Of dat bij Yooka-Replaylee eveneens het geval is, werd niet bevestigd noch ontkracht, maar een vergelijkbare aanpak lijkt allerminst ondenkbaar.

Conclusie

Na slechts vijftien minuten zat de speelsessie er alweer op, veel te kort, eigenlijk. De heruitgave van Yooka-Replaylee voelt namelijk als veel meer dan een simpele upgrade. Het oogt, klinkt en speelt bijna alsof je met een compleet nieuwe game te maken hebt. Alles is mooier, beter en volwaardiger, alsof de sprong van de jaren ’90 naar 2025 écht is gemaakt. Tijdens mijn sessie kon ik alleen de pc-versie uitproberen, maar laten we hopen dat de Nintendo Switch 2-versie daar straks niet voor onderdoet en net zo indrukwekkend aanvoelt.

Yooka-Replaylee verschijnt dit jaar voor de Nintendo Switch en krijgt bovendien een fysieke editie die volledig op gamecard staat. Mogelijk horen we morgen al de definitieve releasedatum tijdens de Mix Fall Game Showcase: een online-evenement dat nieuwe en aankomende titels in de spotlights zet. Playtonic heeft bevestigd dat de game daar getoond wordt. De showcase vindt morgen, vrijdag 29 augustus, plaats en wordt om 18:00 uur (Nederlandse tijd) uitgezonden. Kijk jij mee?