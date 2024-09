Switch 2 trailer zou opgenomen zijn en binnen een maand moeten verschijnen

Er zitten nog 199 dagen tussen nu en het einde van het fiscale jaar van Nintendo. In deze dagen moet Nintendo ergens een aankondiging doen over de Switch opvolger. Ze hebben namelijk eerder dit jaar gezegd dat ze een aankondiging zullen doen in dit fiscale jaar. Wat voor aankondiging is echter niet bekend.

Eerder was er al een gerucht dat deze maand de Switch 2 al onthuld zou kunnen worden en recente geruchten lijken alleen maar een aanstaande onthulling te bevestigen. Zo heeft Paul Gale onthuld dat er een trailer-like commercial is gefilmd voor een next generation console. Dit zou in lijn zijn met hoe de originele Switch werd aangekondigd in 2016. De aankondiging zou volgens deze informatie binnen zes weken plaatsvinden. Dit werd later door een ander persoon uit de industrie ondersteund. Paul Gale zegt echter het niet verder te kunnen verifieren nog, dus neem het met een korrel zout.

I cannot verify this firsthand, but something huge just came my way…



Supposedly, quite recently, a trailer-like commercial was filmed to promote a certain next generation console.



If this is indeed the case, I think we are one-six weeks away from a reveal. — Paul Gale (@PaulGaleNetwork) September 10, 2024

Een ander bericht ondersteunt dit concept ook. Nintendo Prime liet in een tweet weten dat een bericht op een Discord server de onthulling plaatste in de eerste week van oktober. Dit gerucht noemt ook een prijs van 400 USD. De reden dat dit een relatief geloofbaar gerucht is, is omdat dezelfde persoon van tevoren de datum en prijs van de PS5 Pro had onthuld. Natuurlijk betekent ook dat niet per se dat dit klopt. Nintendo zou in essentie namelijk ieder moment kunnen beslissen het apparaat te onthullen of de onthulling uit te stellen..