Voice Love On Air verschijnt in december op de Nintendo Switch

In de eerste week van 2024 werd er door ontwikkelaar Softstar Entertainment en uitgever Game Source Entertainment aangekondigd dat Voice Love On Air naar Nintendo’s hybride console zou komen. Het was de bedoeling om deze Visual Novel in de lente van dit jaar uit te brengen, maar dat is helaas niet gelukt. Gelukkig heeft de uitgever inmiddels bekendgemaakt dat het spel nu op donderdag 19 december zal verschijnen.

Voice Love On Air is een dating-simulatiespel die een focus legt op de industrie van stemacteurs. Daarom nemen spelers ook de rol van een nieuwe stemregisseur op zich. Dit doe je terwijl verschillende stemacteurs achter een reeks audiodrama’s elkaar leren kennen. Verder zul je als Aki meerdere drama’s moet voltooien. Welke stemacteurs zullen verliefd op elkaar worden in deze Visual Novel.