[Preview] The Gecko Gods – schattige puzzelgame

The Gecko Gods is al een lange tijd geleden aangekondigd, maar verdween opeens naar de achtergrond. Gelukkig is die ondertussen weer naar voren gekropen en is die zelfs in een speelbare staat. Tijdens gamescom heb ik een korte demo gespeeld en de eerste indruk was redelijk positief.

Een kleine gekko in een grote wereld

In de game speel je als een gekko, een kleine hagedis, die een mysterieus eiland verkent en verschillende puzzels oplost. Hoewel je met dash vijanden kunt verslaan doen je aanvallen ook schade aan jezelf, dus echt nuttig is het niet. De game doet dit, aangezien het geen gevechten wil aanmoedigen. Als gekko moet je vooral lekker klimmen, springen en zwemmen. Het is een heerlijke sfeer en eerlijk gezegd precies wat ik even nodig had tijdens de chaotische en drukke gamescom.

De gameplay is dus simpel. Je tippelt er rustig op los, over paden, muren, rotsen, plafonds, je kunt echt overal klimmen en lopen. De game heeft totaal geen tijdsdruk en de puzzels zijn gevarieerd. Zo heb je plekken waar je hendels moet gebruiken, door hoepels heen moet springen of een doolhof moet doorkruizen.

Er is geen stress, je zult niet snel doodgaan en hoewel ik hoop dat er meer stijlen van omgevingen zullen komen is de wereld enorm uitnodigend. Tijdens de demo heb ik namelijk sfeervolle grotten met mysterieuze beelden en bouwwerken gezien en eindigde ik bij een grote zee waar de gekko met een klein bootje overheen kon zeilen. Dus op dat vlak heb ik goede hoop dat de wereld uitnodigend blijft.

Ook qua het verhaal is het nog onduidelijk of die er wel echt is en wat die moet gaan inhouden. De developers hebben het over het ontdekken van een oude beschaving, maar de hoe en wat blijft tijdens de demo nog erg geheim. Des te meer reden om in de volledige game te duiken wanneer die verschijnt. Meer is er helaas nog niet te vertellen over de game, maar met kleinere games als dit is dat meestal juist een goed ding.

Voorlopige conclusie

The Gecko Gods is redelijk wat ik er van verwachtte en hoopte. De cozy vibe, de schattige gekko en leuke en unieke puzzels. Zelfs de makkelijkere puzzels zijn niet vervelend om te doen, omdat het besturen van de gekko gewoonweg leuk blijft. In elk geval voor de duratie van de demo, mijn angst is vooral hoe leuk de game blijft als je langer speelt, maar ik hoop zeker dat de game zich kan bewijzen met de volledige versie. Het is in elk geval één van de games waar ik al lang naar uit kijk.