Probeer PlateUp! voor een week lang gratis uit met Games op Proef

Het is alweer een paar maanden geleden dat Nintendo ons gratis een spel liet uitproberen. Echter is het morgen eindelijk weer zover: dan kunnen Nintendo Switch Online-bezitters aan de slag met PlateUp! en dat geheel zonder extra kosten! De game gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar vanaf donderdag 15 mei is de titel volledig gratis te spelen. Dit kan trouwens een week lang tot en met 21 mei, dankzij Games op Proef. Als je morgenochtend meteen al van het spel wilt proeven, dan is het slim om nu alvast de game te downloaden. Dit kun je doen via deze link of via de Nintendo eShop via de Games op Proef-downloadknop.

Heb jij altijd al jouw eigen restaurant willen hebben? Dan is PlateUp! wellicht iets voor jou! In het iets chaotische spelletje creëer, versier en automatiseer je namelijk het restaurant van jouw dromen. In de keuken, die natuurlijk helemaal van jou is, plaats je verschillende soorten apparatuur zoals gasfornuizen, koelkasten en werkbanken, welke natuurlijk goed van pas komen. Mocht het allemaal iets te heet onder je voeten worden, dan kun je altijd nog drie vrienden uitnodigen die je kunnen helpen met het koken en serveren van eten. Gaat het jou lukken om zo snel mogelijk aan talloze gasten een lekker gerecht te serveren?

In onderstaande tweet heeft Nintendo Nederland het over 15 maart. Dit is een foutje, want als je goed naar de video in het X-bericht kijkt, zie je daar 15 mei staan. Maar goed, een foutje kan gebeuren toch?