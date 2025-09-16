Race mee op het allereerste Europese online-evenement voor Mario Kart World

Mario Kart World-spelers opgelet! Na ons eigen event in augustus vindt op zaterdagavond 27 september het allereerste Europese online-evenement plaats. Dat laat Nintendo weten. Het zogenaamde European September Circuit voor de Switch 2 begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Om mee te kunnen doen moet je Mario Kart World, een Nintendo Switch 2-systeem, een internetverbinding én een actief lidmaatschap van Nintendo Switch Online (dit kan ook een gratis proefperiode van 7 dagen zijn) hebben.

Verdere informatie over het evenement en de voorwaarden voor deelname lees je hier. Als je je racevaardigheden nog wil oefenen voor de 27e kun je nu alvast inloggen op het toernooi en races proberen. Wie weet eindig jij dan wel in de ranglijst van de beste 100 spelers die een week na het evenement door Nintendo wordt gepubliceerd.

Maak jij je klaar voor de start? Veel raceplezier!