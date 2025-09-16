Soundtrack Super Mario Galaxy 2 toegevoegd aan Nintendo Music

Het is dinsdagochtend en dus weer tijd voor nieuwe muziek. Deze week – hoe kan het ook anders na de afgelopen Nintendo Direct en het nieuws over de film – is de soundtrack van Super Mario Galaxy 2 aan Nintendo Music toegevoegd. Dit avontuur verscheen oorspronkelijk in 2010 voor de Nintendo Wii. In dit tweede deel van Super Mario Galaxy wordt ’s werelds meest geliefde loodgieter opnieuw de ruimte ingeschoten om de prinses te redden. Vooruitlopend op de Switch release van de bundel op 2 oktober kun je nu alvast van de muziek genieten. In de app staat het album met 70 nummers voor je klaar. Goed voor zo’n twee uur luisterplezier.

De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

