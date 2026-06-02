Toy Story krijgt een collectie van games dankzij Atari en Digital Eclipse

Fans van Toy Story opgelet! Je favoriete speelgoed komt weer in actie dankzij Digital Eclipse en Atari. Een combinatie van maar liefst zes games komt op 15 oktober naar de Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series S|X en pc. De fysieke versie komt naar Switch 2, Switch, PS4 en PS5. De prijs hiervoor ligt op € 49,99 voor de Switch 2 en € 39,99 voor de rest. De Switch 2-versie is bovendien geen Gamekeycard.

Voor deze prijs krijg je dus de complete editie van Toy Story 3 met alle content die er beschikbaar was. Dus ook de exclusieve content voor de PlayStation 3. Daarnaast heb je de verhaalmodus, de grote vrije Toy Box modus en meer. Dit allemaal met maximaal 4K en 60 fps. Echter, waar ik persoonlijk het meest enthousiast voor ben is de Toy Story: Retro Roundup. Deze set brengt naast de bonusgame van a bug’s life vier klassieke Toy Story spellen terug. Ieder van deze spellen was een groot onderdeel van mijn jeugd.

Vijf retrogames

In het pakket krijg je games als Toy Story, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!, Buzz Lightyear of Star Command en Toy Story Racer. Niet alleen hebben de games in principe verbeterde graphics, maar ook verschillende extra features. Zoals Rewind, overal kunnen saven, Rex’s Cheat Codes, Practice mode met guided playthroughs en gemoderniseerde guides. Ook kun je ervoor kiezen om de oude graphics terug te halen.

Tot slot bevat de game een flink archief met een interview over de ontwikkeling van de games en de bijbehorende films. Of luister naar de muziek in een music player. Deze laatste heeft een ongecomprimeerde CD-kwaliteit versie van de soundtrack van de Toy Story 1-game.

Update: Het persbericht noemt dit niet, maar de pre-order site van Atari zegt dat de retro games zowel de handheld als console versies hebben. Dat houdt dus het volgende in:

• Toy Story (1995, Sega Genesis, SNES, Game Boy)

• Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999, Playstation 1)

• Toy Story 2 (1999, Game Boy Color)

• Buzz Lightyear of Star Command (2000, PlayStation 1, Game Boy Color)

• Toy Story Racer (2001, PlayStation 1, Game Boy Color)

• A Bug’s Life (1998, PlayStation 1, Game Boy Color)

Wij hebben ons contact om meer informatie gevraagd om dit te bevestigen of ontkennen.