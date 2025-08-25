Westerse release aangekondigd voor Corpse Party Tetralogy Pack (Switch)

Na het eerdere nieuws dat het Corpse Party Tetralogy Pack begin augustus fysiek in Japan voor de Nintendo Switch zou verschijnen, volgt er nu een nog mooiere aankondiging. Uitgever XSEED Games onthult namelijk dat het de bundel in het Westen gaat uitbrengen. Deze verzamelbundel bevat vier titels uit de populaire Corpse Party-serie: Corpse Party (2021), Corpse Party: Book of Shadows, Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash en Corpse Party: Blood Drive.

Door de komst van deze bundel gaan de twee middelste games voor het eerst ook hier speelbaar zijn op de Switch waardoor fans het volledige Heavenly Host-verhaal kunnen beleven. Momenteel zijn alleen het eerste deel Corpse Party (2019) en het laatste deel Corpse Party: Blood Drive digitaal te koop in de Nintendo eShop. Meer informatie over de digitale beschikbaarheid van Corpse Party: Book of Shadows en Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash volgt op een later moment.

De adviesprijs van de fysieke versie van het Corpse Party Tetralogy Pack is $49,99. Op moment van schrijven zijn de pre-orders in Amerika al geopend en is de bundel voorlopig alleen nog exclusief vooruit te bestellen bij Amazon. Het is nog even afwachten of er ook een Europese release gaat komen of dat het bij een Amerikaanse versie blijft. Wanneer daar nieuws over is houden we jullie op de hoogte.

Heb jij de Japanse versie al geïmporteerd of wacht je nu liever op deze Westerse release? Laat het ons weten in de reacties!