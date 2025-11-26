Release LumenTale: Memories of Trey uitgesteld naar voorjaar 2026

LumenTale: Memories of Trey werd in april dit jaar aangekondigd voor o.a. de Nintendo Switch. Maar uitgever Team17 en ontwikkelaar Beehive Studios laten nu weten dat de geplande release voor later dit jaar is uitgesteld naar voorjaar 2026. Wel is er een nieuwe trailer gedeeld die je onderaan dit bericht kunt bewonderen.

In gevecht met de Animons

LumenTale Memories of Trey is een RPG waarin je wezens verzamelt, gevechten aangaat en een bijzonder verhaal volgt. Je speelt als Trey, een jongen die zijn geheugen is kwijtgeraakt. Om je herinneringen terug te vinden reis je door de wereld van Talea. Onderweg leer je meer over een oud geheim en ontmoet je allerlei bijzondere wezens: de Animons. Deze mysterieuze wezens zijn gemaakt van energie en kunnen een sterke band met mensen opbouwen. Jij kunt Animons vangen, trainen en met ze vechten in gevechten tot vier tegen vier. Elk gevecht draait om strategie. Kies de juiste actie op het juiste moment en let goed op de snelheid en kracht van je Animon. Daarnaast kun je de wereld verkennen, puzzels oplossen en nieuwe gebieden ontdekken. Genoeg te beleven dus!

Verken Talea: