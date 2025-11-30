[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 49

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Marvel Cosmic Invasion [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 1 december

Marvel Cosmic Invasion is de nieuwe beat ‘em arcade game van Dotemu. Gebaseerd op de kleurrijke stripboeken van Marvel uit de jaren 90 bevat de game fantastische handgetekende animaties, waar natuurlijk een cast van legendarische superhelden bij hoort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom en Nova. Deze zullen het op moeten nemen tegen de onsterfelijke Super schurk Annihilus, welke al het leven in het universum bedreigd. Helden van zowel aarde als elders in het universum zullen samen moeten werken om de dodelijke ‘Annihilation Wave’ tegen te houden.

Vecht door de ruimte heen, van de straten van New York tot de dieptes van de negatieve zones van Annihilus schuilplaats. Kies je eigen team, bestaande uit twee personages welke wanneer je maar wilt met elkaar kunnen wisselen door middel van het innovatieve Cosmic Swap systeem. Unlock powerups en beloningen door het experimenteren met verschillende duo’s. De game bevat daarnaast een aantal verschillende accessibility features, waardoor de hele familie kan genieten van deze four-player drop-in/drop-out local en online co-op game.

Octopath 0 [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 4 december

Octopath Traveler 0 is aleer het derde deel in de Octopath serie van Square Enix. Maar in tegenstelling tot die games doet deze het wel even helemaal anders: jij bent namelijk het middelpunt van het verhaal. Hier geen 8 verschillende verhaallijnen die elkaar uiteindelijk kruizen, maar jou eigen gemaakt personage staat in het midden van de belangstelling… en van een plot dat de wereld op zijn grondvesten doet schudden. Begin vanaf het begin en ervaar een episch verhaal dat draait om 8 ringen en de heropbouw van je geboortedorp. Nodig mensen uit om in je dorp te komen wonen of met je mee te reizen als teamgenoten. Met een Party die uit acht in plaats van vier bestaat zul je aardig wat mankracht nodig hebben, maar gelukkig is deze er. Er zijn meer dan 30 potentiele teamgenoten te vinden, sommigen welke Octopath Traveler fans van het eerste uur zeker zullen herkennen! Wij mochten de game al even spelen. Benieuwd naar onze ervaring? Die kun je hier lezen.

Metroid Prime 4: Beyond [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop S1: €59,99 | S2: €69,99– 4 december

Weten jullie nog wanneer deze game aangekondigd werd? Dat was het E3 van 2017. We weten dus al 8 jaar dat deze game eraan zit te komen… en nu is het eindelijk zover. Ga met de beroemde ruimte premiejager Samus Aran mee op een nieuw avontuur, waarbij ze ge-teleporteerd wordt naar de mysterieuze planeet Viewros. Scan je omgeving voor clues, leer je equipment en wapens gebruiken, vind upgrades en leer omgaan met Samus haar nieuwe psychische krachten. Dit wordt geen makkelijk avontuur, dus gebruik alles tot het uiterste om te overleven en de planeet Viewros te ontsnappen. Wij hadden de kans om de game al even te proberen. Benieuwd naar onze ervaring? Die kun je hier lezen

Wat verder verschijnt in de week van 1 tot en met 7 december

1 december – Darts Fever: Bullseye Legend

1 december – Los Pingheroes

1 december – Cats Ritual

1 december – Amazing Maze

2 december – Assassins Creed: Shadows [Switch 2]

2 december – Simogo Legacy Collection

2 december – Simogo Legacy Collection [Switch 2 Edition]

2 december – Brok: The Brawl Bar

2 december – Brok the InvestiGator + The Brawl Bar

3 december – Viewfinder

3 december – Winterlight – Where Silence says it All

4 december – Couple Maker

4 december – Lonely Guardian

4 december – Old School Rally

4 december – Santa’s Christmas Story 2 The Frozen Gift War

4 december – Popucom

4 december – Platform 6 Online

4 december – Nightmare: The Lunatic

4 december – Detective Rainy Night

4 december – Korean Monorail Panorama Line Hwagaesan

4 december – Brain Workout! Spinning Insect Puzzle

4 december – Blood: Refreshed Supply

4 december – EGGCONSOLE ‘Lizard’ PC-8801

4 december – Just A Little Purr Suit

4 december – Puffy Dog Puzzle

5 december – Nicktoons and The Dice Of Destiny [Switch 2]

5 december – Nicktoons and The Dice Of Destiny – Deluxe Edition [Switch 2]

5 december – Cooking Tycoons – 3 in 1 Bundle Culinary

5 december – ChristmasBundle Pets 7 Friends

5 december – Sacrifice for Sale

5 december – Spot the Cat

5 december – Speed Factor

6 december – Bucket Crusher – Gold Edition

6 december – Not Not 2 – A Brain Challenge: Platinum Edition

6 december – 1st Homizio

