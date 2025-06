Cozy farming-sim Ritual of Raven heeft een releasedatum

Vorig jaar zomer werd Ritual of Raven, een sfeervolle farming-sim game van Spellgarden Games aangekondigd. We zijn een klein jaar verder en nu is er ook een releasedatum bekendgemaakt. Uitgever Team17 en Spellgarden Games laten weten dat Ritual of Raven op 7 augustus 2025 verschijnt voor de Nintendo Switch en pc via Steam. Het aanbod aan farming-sim games op de Switch groeit enorm. Voor de liefhebber is dit natuurlijk een fijne ontwikkeling omdat er veel te kiezen valt.

In Ritual of Raven ben je een heks die niet zelf op het land werkt, maar magische wezens betovert om ingrediënten voor rituelen te laten groeien. Naast het verzorgen van je huis en tuin kun je vriendschappen sluiten en handel drijven met verschillende kleurrijke personages. Maar vergeet niet ook op avontuur te gaan en de magische wereld Leynia te verkennen. De game biedt unieke mogelijkheden, zoals het veranderen van de maanstanden om je rituelen te versterken en het onderzoeken van mysterieuze portalen. Terwijl je de wereld verkent, ontvouwen zich steeds meer geheimen en mysterieuze gebeurtenissen die je dieper het verhaal intrekken.

Ontwikkelaar Spellgarden Games kennen we trouwens van Sticky Business, ook een sim-game, waarin je je eigen stickerwinkel opent. Je besteedt je tijd aan het maken van stickers, verpakken van bestellingen en het luisteren naar de verhalen van je klanten. Sticky Business is nu met 50% korting voor €4,99 te verkrijgen in de Nintendo eShop. Deze aanbieding geldt tot en met 26 juni. Voor cozy gamers die voorlopig nog lekker blijven spelen op hun Switch 1 is dit wellicht een leuke game om de tijd tot de release van Ritual of Raven te overbruggen.

Is Ritual of Raven wellicht een game voor jou? Geniet dan van de nieuwe trailer hieronder!