Sonic Racing: CrossWorlds krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Na een officiële aankondiging in februari van dit jaar werd er tijdens Summer Game Fest 2025 nu ook een releasedatum bekendgemaakt voor Sonic Racing: CrossWorlds. Deze nieuwe Sonic-game crosst op 25 september naar verschillende consoles. Crossworlds komt zowel fysiek als digitaal uit en is vanaf nu ook te pre-orderen. Een kleine kanttekening is wel op zijn plaats: de release voor de Nintendo Switch 2 laat iets langer op zich wachten.

Verschillende werelden komen samen

De trailer voor Sonic Racing: CrossWorlds die tijdens Summer Game Fest 2025 werd onthuld, barst van de actie! We zien knotsgekke circuits, horen nostalgische ringgeluiden en krijgen een kleurrijke indruk van wat deze game te bieden gaat hebben. Meer nog dan dat zien we waarom de game CrossWorlds heet. We wisten al dat de game zogeheten ‘Travel Rings’ zou introduceren die je naar andere werelden zou teleporteren, maar SEGA gaat nog een stapje verder. Dat begint al bij de speelbare personages. Vanzelfsprekend kun je spelen als alle bekende personages uit het Sonic-universum. De trailer verrast echter door ook personages buiten deze wereld te introduceren. Wat dacht je bijvoorbeeld van racen als Joker uit Persona 5 of Ichiban uit de Yakuza-games? Niet alleen dat – we zien in de trailer ook een paar circuits met een wel heel bekende geblokte pixelart-stijl: Minecraft. Met dito speelbare personages! Het lijkt er wel op dat deze content pas later zal worden toegevoegd.

Switch 1 of Switch 2?

Sonic Racing: CrossWorlds komt op 25 september 2025 naar PlayStation, Xbox, pc en Nintendo Switch. De Nintendo Switch 2 ontbreekt in dit rijtje, en dat komt omdat die later uitkomt. Pre-orderen voor de Switch 2-versie is op dit moment nog niet, maar zou binnenkort moeten beginnen. Goed om te weten: tussen de Switch 1- en Switch 2-versie zit een prijsverschil. Voor de Switch 1 kost CrossWorlds € 59,99, terwijl dit voor de Switch 2 € 69,99 zal zijn. Wil je de game op 25 september meteen kunnen spelen en niet wachten op de Switch 2-release? Er zal een (betaalde) upgrade package uitkomen waarmee je jouw Switch 1-versie desgewenst kunt upgraden naar de Switch 2-variant.