Spray Paint Simulator krijgt releasedatum

Het is nog maar enkele weken geleden dat Spray Paint Simulator werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Daar hoorde een release window bij van ‘mei’. Dat is het nu al een weekje, dus het is hoog tijd voor meer informatie, toch? Daarom hebben Whitethorn Games en North Star Video Games nu een releasedatum gedeeld voor de Switch-versie van de game. Verrassing: het is toch niet mei. Het lijkt erop dat de game wat vertraging heeft opgelopen, al is die gelukkig minimaal. Spray Paint Simulator komt uit op 19 juni 2025. Spray painters in spé moeten dus nog ietsje langer geduld hebben om de game op hun Switch te spelen. Op andere platformen komt de game wel later deze maand uit, zoals gepland.

In de tussentijd kunnen we wel een gloednieuwe trailer bekijken:

In Spray Paint Simulator is het aan jou om de bewoners van Spatterville te helpen. Eerst duik je in de Story Mode, waarbij je diverse schilderklussen voltooit en vervolgens je gear kunt upgraden. Later speel je Free Spray-modus vrij, waarbij je zowel in je eentje als samen met een vriend aan het sprayen kunt gaan. Fan van PowerWash Simulator? Dan past deze waarschijnlijk ook wel in jouw straatje.