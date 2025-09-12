Resident Evil Requiem, Biohazard en Village verschijnen begin volgend jaar op Switch 2

Op 27 februari 2026 is het de dag van de horror op de Switch 2. Capcom heeft bij de Nintendo Direct namelijk onthuld dat er maar liefst drie Resident Evil-games zullen verschijnen op die dag. Niet alleen verschijnen de Gold Editions van Resident Evil VII Biohazard en Resident Evil Village die dag.

Nee, ook de gloednieuwe Resident Evil, Resident Evil Requiem, verschijnt die dag. Dat is dezelfde dag als voor andere platformen. Dit maakt het één van de eerste grote AAA-titels die tegelijk op Switch 2 als op andere apparaten verschijnt. In Requiem speel je als Grace Ashcroft, de dochter van oude bekende Alyssa Ashcroft. Grace is opgegroeid tot een FBI-agente en ze wordt op onderzoek gestuurd rondom een reeks moorden. Deze moorden blijken al snel te maken te hebben met haar verleden.