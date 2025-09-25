Resident Evil Requiem demobeelden verschenen van Switch 2-versie

Vorige maand kon ik al even aan de slag met Resident Evil Requiem tijdens gamescom. Op dat moment was de Switch 2-versie nog niet onthuld en speelde ik dus ook de PS5-versie. Hoewel ik over de inhoud van de demo binnenkort nog wat zal delen, kunnen we nu allemaal zien hoe de demo op de Switch 2 draait.

De Switch 2-versie is namelijk wel beschikbaar om te spelen tijdens de Tokyo Game Show. Aanwezige gasten daar kunnen in ieder geval aan de slag met de handheld-versie van de gamedemo. Gelukkig zijn er ondertussen beelden van de demo verschenen en lijkt die erg goed te draaien. Zo zien de graphics er al uitstekend uit en lijkt de framerate stabiel te draaien. Wat mij wel opvalt vergeleken met mijn ervaring is dat de omgeving iets lichter lijkt. Zelf vond ik de PS5-versie iets te donker, dus dit zou een welkome aanpassing zijn. Echter, of dit echt zo is of dat het gewoon instellingen betrof moet nog blijken.