[Review] Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster – Luxendarc blijft het verkennen waard

Deze review is freelance door een oud vast redactielid Barry geschreven.

In 2012 verscheen ‘Bravely Default: Flying Fairy’ in Japan voor de Nintendo 3DS. Het spel werd dusdanig goed ontvangen dat het een jaar later wereldwijd werd uitgebracht, ditmaal onder de naam ‘Bravely Default’. Zelf was ik op dat moment nog niet zo bekend met de wereld van JRPG’s, dus liet ik het spel aan mij voorbijgaan. Maar de positieve recensies en de lovende woorden van mijn vrienden waren me niet ontgaan. Velen zworen bij het spel en staken er tientallen uren in.

Met de release van de Switch 2 is er nu ‘Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster’. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een remaster van het originele spel, nu voor Nintendo’s nieuwste hardware. Een uitgelezen kans dus om nu, met mijn gegroeide interesse in het genre, het spel te ervaren.

Luxendarc heeft de Heroes of Light nodig

Het verhaal van Bravely Default speelt zich af in de wereld van Luxendarc. Deze oorspronkelijk vredige regio wordt opgeschrikt door een enorm zinkgat wat het directe gevolg is van het corrupt raken van de vier elementale kristallen in de wereld. Na je individuele introductie aan de vier hoofdpersonages door middel van een prachtige CGI-video. Begin je je tocht. In eerste instantie alleen met Tiz Arrior, een herder en enige overlevende van het zinkgat van Norende, en de wind vestal Agnès Oblige. Vergezeld door het niet speelbare personage Airy neem je de zware taak op je om de kristallen te ontwaken en de wereld te redden. Onderweg voegen ook nog de womanizer Ringabel en Edea Lee zich bij je groep. Edea gaat hiermee ook in tegen alles waarmee ze is opgegroeid, aangezien haar land tegen de kristallen is en Agnès gevangen wil nemen.

Onderweg wordt het je dus niet makkelijk gemaakt. Van de monsters die de wereld bewonen tot de krachten van Edea’s thuisland, Eternia. Bovendien is niet alles wat het oorspronkelijk lijkt te zijn. De game zit vol met plottwists, emotionele momenten en prachtige gebieden om te verkennen. Qua verhaal blijft het een uitstekende game, al zit er later in het spel wel wat herhaling in.

Grafische stijl behoudt zijn charme

De filmpjes in de opening van het spel zien er dus prachtig uit. Maar het daadwerkelijke spel gebruikt graphics zoals we ze van de 3DS kennen. Die overgang van de filmische intro naar de schilderachtige spelwereld voelde in eerste instantie als een teleurstelling, maar al snel kon ik de charme ervan inzien. De graphics zijn immers mooi opgepoetst, de lijnen zijn strak en het ziet er allemaal mooi scherp uit. Daarnaast worden steden gepresenteerd als een sprookjesachtig schilderij waar de personages doorheen wandelen, iets wat ik erg mooi vond.

Ook tijdens gevechten is de stijl erg goed en voelen de effecten en animaties levendig aan. Het contrast tussen de schattige personages, de monsters en de schilderachtige achtergronden komt erg goed tot zijn recht en de hogere resolutie draagt hier zeker aan bij. Dat gezegd hebbende, hier en daar betrapte ik mezelf op het verlangen naar een mooi cinematografisch beeld zoals in de introductie van het spel, om bepaalde gebeurtenissen in het verhaal meer tot zijn recht te laten komen.

Traditionele turn-based RPG

Bravely Default is in de basis een traditionele JRPG zoals we ze kennen. Een grote overworld verbindt steden en dungeons met elkaar. In die overworld en die dungeons vind je willekeurige encounters die je met een traditioneel turn-based combat systeem uitvecht. Bravely Default innoveerde echter op haar eigen manier op deze bekende elementen.

Het paradepaardje van die innovaties is het ‘brave’ en ‘default’ systeem. De ‘default’-actie stelt je in staat om je beurten (BP) op te sparen. Door vervolgens voor ‘brave’ te kiezen, kun je tegenstanders meerdere malen in één beurt aanvallen, om zo snel het tij van het gevecht te keren. Je hoeft hiervoor overigens niet van tevoren ‘gespaard’ te hebben. Als je het gevecht begint door ‘brave’ te gebruiken, kun je in je eerste beurt al tot vier keer aanvallen. Echter kun je daarna niet aanvallen voor het aantal opgebruikte beurten. Door dit systeem worden moeilijke gevechten een stuk uitdagender. Hoewel dat voor mij als JRPG-leek in eerste instantie wat overweldigend was, werd het systeem snel intuïtief en had ik veel plezier met het bedenken van strategieën. Wanneer spaar je een beurt, en wanneer val je meermaals aan? Probeer je meteen de vijand te verrassen, of spaar je wat beurten op om een genadeklap uit te kunnen delen voordat de vijand zichzelf geneest?

Daarnaast maakt het ‘brave’ en ‘default’ systeem het nog mogelijk om de vele willekeurige gevechten te versnellen, door een vijand meteen al tot viermaal aan te kunnen vallen. Verder biedt het spel ook de mogelijkheid om de animaties tot vier keer te versnellen, én kun je acties automatiseren zodat je nóg sneller levels kunt grinden. En als dat allemaal niet helpt, kun je de encounter rate ook nog aanpassen, zodat je minder (of meer) wordt lastiggevallen door de willekeurige gevechten. Ik vond deze mogelijkheden stuk voor stuk erg fijn om het spel naar mijn wens te maken.

Jobs combineren met vrienden geeft je veel ruimte

Een ander terrein waarop Bravely Default zijn eigen draai weet te geven, is het job-systeem. Dit systeem is een eigen versie op de ‘classes’ die we kennen van andere spellen uit het genre. Door jobs toe te wijzen aan je personages kun je hun gevechtsstijl veranderen. Dit kan te allen tijde, en bijzonder aan dit systeem is dat je personages ook een tweede job kan geven. Zo kan een personage vaardigheden uit een tweede job gebruiken om je huidige job te ondersteunen, wat talloze mogelijkheden biedt om je eigen unieke team te maken.

Wanneer je linked met vrienden op het spel kunnen je personages bovendien soms betere kwaliteit krijgen uit een tweede job. Zo kunnen je vrienden je level van de tweede job verhogen zodat je hogere skills kunt gebruiken zonder dat je die job hebt geleveld.

Extra’s houden je wel bezig

Naast dit alles is het ook aan jou om Norende opnieuw op te bouwen. Dit gebeurt met een apart systeem. Tijdens het spelen ‘ontmoet’ je avatars van andere spelers in jouw spelwereld. Deze spelers kun je als bewoners van je dorp inschakelen, om ze vervolgens de opdracht te geven om de verschillende winkels en faciliteiten van het dorp op te bouwen. De tijd die ze daarvoor nodig hebben varieert van enkele minuten tot tientallen uren. Gelukkig kun je meerdere bewoners inzetten om dit proces te versnellen. Zodra je een winkeltje gebouwd hebt, kun je hier allerlei voorwerpen kopen die absoluut van pas gaan komen tijdens je avonturen.

Daarnaast heb je nog een nieuwe modus met twee verschillende minigames. Deze minigames maken gebruik van de muisbesturing van de Joy-Con 2. De eerste is een ritmegame die doet denken aan Theatrhythm. Stukje bij beetje speel je meer nummers vrij door het verhaal door te spelen. In de tweede bestuur je het luchtschip uit de game en moet je verschillende taken uitvoeren. Dit terwijl je door het level heen vliegt. Van kleine reparaties tot het verslaan van vijanden. Het is een goede manier om met de muisbesturing aan de slag te gaan.

SP is verleden tijd

Mocht je het origineel hebben gespeeld, weet je misschien wel van de SP-functie. Door de 3DS in slaapmodus te zetten spaarde je SP wat in principe een soort van BP was. De game liet je hiermee de wereld pauzeren wat perfect was voor sterke vijanden. Deze functie ontbreekt echter volledig in dit spel. Ook hoef je niet meer de game in slaapmodus te houden voor de bouw van Norende.

Revo heeft nog steeds een meesterwerk van muziek

Het verhaal van Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster wordt ondersteund door mooie composities die je op het juiste moment weten te raken. Avontuurlijke momenten gaan gepaard met spannende, opbouwende muziek. Kleine, persoonlijke momenten worden gepresenteerd met voorzichtige klanken die het verhaal intiem houden. Sommige menu’s hebben zelfs hun eigen soundtrack. Daar had ik echter soms gemengde gevoelens bij, als ik minutenlang onder herhalende muziek in een menu zat te neuzen. Maar voor het verhaal laat de muziek niets te wensen over.

Dat geldt ook voor de stemacteurs. Alle dialoog uit het verhaal van Bravely Default is ingesproken, met uitzondering van wat optionele stukken. De stemacteurs klinken natuurlijk en brengen de emoties van de karakters goed over. Ik heb het spel in het Engels gespeeld, maar voor de liefhebber zijn er ook Japanse stemgeluiden.