Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian aangekondigd voor de Switch

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian aangekondigd voor de...

Voor fans van de Atelier-serie is er goed nieuws want er is een nieuw deel aangekondigd. Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian verschijnt op 26 september 2025 voor verschillende platforms waaronder de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever Koei Temco en ontwikkelaar Gust bekendgemaakt. Er zijn met de onthulling van dit nieuwe deel ook verschillende trailers gedeeld. Onderaan dit bericht vind je de zogenaamde ‘first look’ trailer. Mocht je ook de andere trailers willen bekijken, ga dan naar de officiële website van de game.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian neemt spelers mee op een mysterieus en cozy avontuur met twee nieuwe hoofdrolspelers: Rias Eidreise, een avonturier met een talent voor alchemie, en Slade Clauslyter, een jongeman die ingangen kan openen naar dimensionale paden. Het verhaal speelt zich af op het continent van Lantarna. Het is aan Rias en Slade om de reden voor de verdwijning van de inwoners van hun geboortestad Hallfein te achterhalen. Hiervoor zullen ze Lantarna moeten verkennen, ingrediënten voor synthese moeten verzamelen en elke geheime hoek van het continent moeten uitkammen. Ondertussen kom je kerkers met meerdere verdiepingen tegen, de zogenaamde ‘dimensionale paden’, waarvan de structuur bij elk bezoek willekeurig verandert. Hierdoor kun je steeds wisselende ingrediënten verzamelen en nieuwe vijanden uitdagen. Naast het traditionele Atelier-gameplaysysteem, waarbij verkenning, gevechten en synthese elkaar afwisselen, kun je in dit nieuwe deel ook items verkopen via Rias’ winkel en zo helpen de stad verder te ontwikkelen.

Ben jij nieuwsgierig naar Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian? Laat het ons weten in de reacties!