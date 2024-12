The Cub krijgt een fysieke release voor de Nintendo Switch

Platformer The Cub is sinds begin dit jaar digitaal te verkrijgen in de Nintendo eShop. Maar op 13 maart 2025 krijgt de game ook een fysieke release. Dat heeft uitgever Meridiem Games bekendgemaakt op X. De Back to Earth editie zoals de fysieke release heet, komt naast de game met allerlei extra’s. Zo ontvang je een artboek, digitale kopie van de soundtrack en een speciale artwork hoes.

The Cub: Jungle Book meets Armageddon. Voor wie een opfrisser kan gebruiken: na een grote ecologische ramp is de mensheid van aarde naar Mars gevlucht. Maar er blijkt één iemand achtergebleven die opgroeit tussen de verlaten ruïnes op aarde. Een mensenjong dat is grootgebracht door wolven en immuun blijkt voor het verderf op aarde. Jij speelt als dit mensenjong. Wanneer Marslingen op een verkenningsmissie leren dat een mensenkind heeft kunnen overleven op de bestraalde aarde komen ze achter je aan. Jouw taak? Ontsnappen. Bloedstollende achtervolgingen worden afgewisseld met het verkennen van oude ruïnes en het oplossen van uitdagende puzzels. Gaandeweg kom je erachter wat er met de mensheid is gebeurd. Benieuwd naar hoe de game eruitziet? Bekijk dan de launch trailer hieronder.

The Cub is ontwikkeld door Demagog Studio en verscheen 19 januari 2024 digitaal voor de Nintendo Switch. Momenteel is de game voor €7,49 te koop in de Nintendo eShop. Deze aanbieding met 50% korting geldt nog tot en met 30 december 2024. Of ga jij toch liever voor de te verschijnen Back to Earth editie? Laat het ons weten in de reacties!