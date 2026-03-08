[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 11

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Wrack: Reclamation

Prijs in de Nintendo eShop: €34,99 – 10 maart

Wrack: Reclamation is een arcadegame in een nieuw jasje. Letterlijk, want het is een remake van de originele Wrack uit 2014. Raas als een malle door de levels heen en maai elke vijand neer die je tegenkomt. Daarvoor gebruik je je wapenarsenaal, speciale krachten, en je behendige snelheid. Je probeert daarbij een zo hoog mogelijk kill streak te krijgen. Hoe meer damage je doet, hoe extremer de death animations én hoe meer extra tijd je krijgt. Extra secondes op de klok krijg je ook door door een gesneuvelde vijand nog eens een extra kopje kleiner te maken (gewoon grondig, toch). Hierdoor wordt de timer gereset. Heb je een mooie kill streak opgebouwd? Dan komen de bosses en mini bosses in het spel.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 12 maart

Fatal Frame is een Japanse horrorgameserie die niet weg te denken is uit de gamegeschiedenis. Dit deel is een remake van de tweede FATAL FRAME/PROJECT ZERO-game uit 2003. Het krijgt nu, 23 jaar later, de remake-behandeling om een hele nieuwe generatie gamers de stuipen op het lijf te jagen. Zo zijn de graphics, geluiden en besturing verbeterd. Opnieuw volgen we de tweelingzussen Mio en Mayu Amakura. Zij raken verzeild in een bloedstollend paranormaal avontuur. Met de camera in de aanslag moeten ze dit avontuur overleven.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 13 maart

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection is een turn-based RPG en alweer het derde deel in de Monster Hunter spin-off franchise. In deze spin-offs ben jij een Rider, iemand die monsters opvoed en bevriend in plaats van tegen ze te vechten. In de wereld van Twisted Reflection is de natuurlijke orde ingestort, waardoor beruchte en bekende monsters aan het uitsterven zijn. Iets wat de ‘Crystal Encroachment’ wordt genoemd zorgt ervoor dat land, gewassen en zelfs monsters in kristal veranderen, wat twee naburige koninkrijken in zijn greep houdt. Deze koninkrijken stevenen af op een oorlog, aangewakkerd door twee Rathalos welke geboren zijn uit één ei. Een Rider en diens trouwe Rathalos beginnen aan een avontuur naar de waarheid, aangespoord door de winden van het lot. Wij mochten de game al even proberen, hier kun je onze preview lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 maart

10 maart – Wrack: Reclamation

11 maart – 1 Catline

11 maart – Do You Really Know?

12 maart – DecaDungeons

12 maart – Collie Call: The Future is Calling

12 maart – Six Seven Nights

12 maart – Hidden Cats in Spooky Village

12 maart – CreArt – Painting by Numbers

12 maart – Spa Message Boys: Love & Relax

12 maart – Ultra Bonk Survivors

12 maart – Collector’s Cove

12 maart – Shalnor: Silverwind Saga 2

12 maart – Parkour Labs

12 maart – EGGCONSOLE ‘Advanced Lord Monarch’ PC-9801

12 maart – Veggie Warfare – Feast of Fury

12 maart – Zumba – Galactic Marble Blast

12 maart – Memory Rewind

12 maart – Jukai Maze

12 maart – Bubblegum Galaxy

12 maart – Bean Beasts

12 maart – Korean Drone Flying Tour Daedunsan

12 maart – Jigsaw Puzzle Passport: Spain

12 maart – Adventurous Slime

13 maart – MLB The Show 26

14 maart – Sand Seeker

