[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 11

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Wrack: Reclamation
Prijs in de Nintendo eShop: €34,99 – 10 maart
Wrack: Reclamation is een arcadegame in een nieuw jasje. Letterlijk, want het is een remake van de originele Wrack uit 2014. Raas als een malle door de levels heen en maai elke vijand neer die je tegenkomt. Daarvoor gebruik je je wapenarsenaal, speciale krachten, en je behendige snelheid. Je probeert daarbij een zo hoog mogelijk kill streak te krijgen. Hoe meer damage je doet, hoe extremer de death animations én hoe meer extra tijd je krijgt. Extra secondes op de klok krijg je ook door door een gesneuvelde vijand nog eens een extra kopje kleiner te maken (gewoon grondig, toch). Hierdoor wordt de timer gereset. Heb je een mooie kill streak opgebouwd? Dan komen de bosses en mini bosses in het spel.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 12 maart
Fatal Frame is een Japanse horrorgameserie die niet weg te denken is uit de gamegeschiedenis. Dit deel is een remake van de tweede FATAL FRAME/PROJECT ZERO-game uit 2003. Het krijgt nu, 23 jaar later, de remake-behandeling om een hele nieuwe generatie gamers de stuipen op het lijf te jagen. Zo zijn de graphics, geluiden en besturing verbeterd. Opnieuw volgen we de tweelingzussen Mio en Mayu Amakura. Zij raken verzeild in een bloedstollend paranormaal avontuur. Met de camera in de aanslag moeten ze dit avontuur overleven.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 13 maart
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection is een turn-based RPG en alweer het derde deel in de Monster Hunter spin-off franchise. In deze spin-offs ben jij een Rider, iemand die monsters opvoed en bevriend in plaats van tegen ze te vechten. In de wereld van Twisted Reflection is de natuurlijke orde ingestort, waardoor beruchte en bekende monsters aan het uitsterven zijn. Iets wat de ‘Crystal Encroachment’ wordt genoemd zorgt ervoor dat land, gewassen en zelfs monsters in kristal veranderen, wat twee naburige koninkrijken in zijn greep houdt. Deze koninkrijken stevenen af op een oorlog, aangewakkerd door twee Rathalos welke geboren zijn uit één ei. Een Rider en diens trouwe Rathalos beginnen aan een avontuur naar de waarheid, aangespoord door de winden van het lot. Wij mochten de game al even proberen, hier kun je onze preview lezen.
Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 maart
- 10 maart – Wrack: Reclamation
- 11 maart – 1 Catline
- 11 maart – Do You Really Know?
- 12 maart – DecaDungeons
- 12 maart – Collie Call: The Future is Calling
- 12 maart – Six Seven Nights
- 12 maart – Hidden Cats in Spooky Village
- 12 maart – CreArt – Painting by Numbers
- 12 maart – Spa Message Boys: Love & Relax
- 12 maart – Ultra Bonk Survivors
- 12 maart – Collector’s Cove
- 12 maart – Shalnor: Silverwind Saga 2
- 12 maart – Parkour Labs
- 12 maart – EGGCONSOLE ‘Advanced Lord Monarch’ PC-9801
- 12 maart – Veggie Warfare – Feast of Fury
- 12 maart – Zumba – Galactic Marble Blast
- 12 maart – Memory Rewind
- 12 maart – Jukai Maze
- 12 maart – Bubblegum Galaxy
- 12 maart – Bean Beasts
- 12 maart – Korean Drone Flying Tour Daedunsan
- 12 maart – Jigsaw Puzzle Passport: Spain
- 12 maart – Adventurous Slime
- 13 maart – MLB The Show 26
- 14 maart – Sand Seeker
Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.