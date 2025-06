[Review] Fast Fusion – Futuristisch racen

Ten tijden van de Switch 1-release kwam Shin’en met Fast RMX. Deze racegame, in de stijl van onder andere F-Zero, was een groot succes. Nu met de komst van de Switch 2 probeert Shin’en hetzelfde trucje uit te halen. Ditmaal met de game Fast Fusion die voortborduurt op het vorige spel. Met ijzersterke gameplay en geweldige graphics lijkt het een no-brainer voor €14,99 in de Nintendo eShop. Of dat echt zo is, lees je in onze review van Fast Fusion.

Sneller dan snel

In Fast Fusion draait alles om racen op hoge snelheid in futuristische wagens. Tijdens het racen kom je regelmatig obstakels tegen die je moet ontwijken, wat nog best lastig kan zijn. Zeker op hoge snelheid kan elke stuurfout fataal zijn. Daarbij zijn er ook nog boosts te behalen door je wagen te switchen naar de juiste kleur, wanneer je over een gekleurde streep rijdt. Vergeleken met Fast RMX is de basis nog hetzelfde, maar er zijn toch wat interessante toevoegingen gemaakt om Fast Fusion zijn eigen identiteit te geven.

Als eerste is om alles net een tikje interessanter te maken springen toegevoegd. Met een druk op de knop vliegt jouw voertuig de lucht in. Dit biedt vele mogelijkheden: obstakels ontwijken, boosts pakken of zelfs shortcuts vinden. In de twaalf tracks die Fast Fusion rijk is zijn talloze shortcuts te vinden. De een wat makkelijker dan de ander en soms ook ‘high risk, high reward’. In deze game draait alles om techniek. Je kan wel het risico nemen om een sprong te maken, maar kan je jouw voertuig wel onder controle houden? Het is blijven oefenen en proberen de meest bizarre shortcuts te vinden om zo snel mogelijk te finishen. Het springen is wat mij betreft een hele toffe toevoeging. De gameplay is daardoor nog diverser en je hebt meer opties voor hoe je over elke baan racet.

Fusion!

Ten tweede is er wat aan de hand met fusion zoals de naam van de game al zegt. In plaats van dat je alleen wat wagens hebt, kan je ze nu fuseren. Hierdoor kan je betere wagens verkrijgen. Of als je pech hebt, een wagen met stats die jou totaal niet ligt. Bovendien kan je extra wagens verkrijgen dan degene waarmee je start. Dat doe je door ze te kopen met het geld wat je verdient door te racen.

Bovendien gebruik je het geld ook om nieuwe Championships vrij te spelen. Dit gaat dus niet via progressie, door bijvoorbeeld eerste te worden in een Championship. Persoonlijk zou ik via progressie leuker vinden dan hoe het nu is met het vrijkopen, want dat heb ik meer het gevoel dat ik beter moet worden om de volgende banen vrij te spelen. En met slechts twaalf tracks is er niet enorm veel content. Wat dat betreft is het maar goed dat het springen de tracks interessanter maakt waardoor het minder erg is om ze vaak opnieuw te spelen.

Geen online multiplayer

Een volgend nadeel van de game is dat er geen online multiplayer is. Gewoon helemaal niets. Voor een racegame als dit is het zowat een vereiste. Hopelijk komt dat nog in een latere update, want daarmee wordt de game een stuk leuker om steeds op te pakken. Lokale multiplayer is daarentegen wel beschikbaar in de game. Dit kan zowel via splitscreen als via GameShare. Splitscreen is beperkt tot vier spelers en GameShare tot twee.

Hoewel het qua multiplayer wat beperkt is, zijn er voor singleplayer meerdere modi. Natuurlijk is er het eerder beschreven Championship, wat vergelijkbaar is met de Grand Prix in Mario Kart. Deze heeft meerdere moeilijkheidsgraden waardoor er voor ieder wat wils tussen zit. In Time Attack probeer je tijden te verbreken en je snelste tijd neer te zetten. Voor de echte pro’s onder ons is er Super Hero Mode. In deze modus is elke crash fataal en zal je dus perfect jouw wagen onder controle moeten houden, want anders is het game over.

Prachtige graphics

Fast Fusion weet alles uit de Switch 2 te halen op grafisch vlak. Het ziet er geweldig uit. De details, de omgevingen, de variatie, Shin’en weet duidelijk hoe ze een game moeten maken. Of je nou liever voor performance of quality kiest, met beide zal je zeer tevreden zijn. Op dat vlak is Fast Fusion een visitekaartje voor de Switch 2.